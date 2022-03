ÖAMTC: Saisonstart bei Donaufähren in Niederösterreich

Fähren Korneuburg - Klosterneuburg und Weißenkirchen - St. Lorenz gehen wieder in Betrieb

Wien (OTS) - In wenigen Tagen starten laut ÖAMTC zwei Donaufähren in Niederösterreich nach der Winterpause wieder den Fährbetrieb.

Die Fähre zwischen Klosterneuburg und Korneuburg startet am Freitag, 25.3.2022, in die heurige Saison. Einen Tag später, ab Samstag, 26.3.2022, wird auch zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz der Betrieb wieder aufgenommen.

Die Donaufähre zwischen Spitz und Arnsdorf, die über den Winter nur wochentags in Betrieb war, fährt ab April auch wieder an Wochenenden und Feiertagen.

