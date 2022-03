Morgen öffnet die Pool + Garden und Kulinar Tulln

Outdoor Homing: Ein Trend setzt sich fort

Tulln (OTS) - Die ersten Publikumsmessen des Jahres in Österreich finden vom 24. bis 27. März 2022 auf der Messe Tulln statt. Mit der Kulinar Tulln und der pool + garden Tulln startet die Messesaison mit mehr als 400 Ausstellern auf 85.000 m². Danach geht es im 2-Wochentakt mit insgesamt sieben Messen bis Mai weiter.

Auf der pool + garden Tulln findet man die aktuellen Trends zum Thema „Outdoor Homing“. Die persönliche Oase außerhalb der eigenen vier Wände ist in den Sommermonaten der Lebensmittelpunkt für Familie und Freunde. Gartenlauben, Pavillons, Winter- und Sommergärten sowie Sonnensegel, Markisen runden das Leben im Garten, auf der Terrasse oder am Balkon ab.

Steine fürs Leben



Einen Naturstein gibt es schon seit Millionen Jahren, er ist etwas Schönes, beständiges und jedes Stück ist ein Unikat. Die Firma Stein & Co präsentiert Keramik und Naturstein in der Halle 8 als Mitglied des Galabau-Verbandes. „Alle Produkte samt passendem Verlege-Zubehör erhält man bei den Handelspartnern in ganz Österreich.“, erklärt Christian Müllner, Vertriebsleiter Stein & Co.

Innovative Sonnenschutztechnik von Sunsystems



Die Möglichkeiten im Garten für attraktiven Sonnenschutz zu sorgen, sind vielfältig. Egal ob Gelenksmarkisen, Pergolamarkisen, Sonnensegel bis hin zum Terrassendach, es gibt viele Möglichkeiten einen innovativen Sonnenschutz zu montieren. „Wir bieten unseren Kunden eine hochwertige und dauerhafte Lösung im gehobenen Preissegment an, die lange Freude bereitet.“, Ing. Andreas Bergler, Geschäftsführer Sunsystems.

Gleichzeitig findet die Kulinar Tulln statt.

2 Messen – 1 Ticket

150 Aussteller präsentieren auf der Kulinar Tulln – der Messe für Küche, Kochen und Kulinarik, von 24. bis 27. März, nationale und internationale Food & Getränke-Trends, exotische Spezialitäten und köstliches Street Food. Angefangen von Bio, Vegan, Gesund und Nachhaltig bis hin zum trendigen Gin und edlen Likören. Die Kulinar Tulln bietet einen besonderen Einkaufs- und Erlebnischarakter und lädt zum Einkaufen ein.

Koch des Jahres: Hauben- und Sternekoch Grand Chef Toni Mörwald eröffnet die neue Kocharena



Als absoluter Höhepunkt wird die neue Kocharena in der Donauhalle vom Koch des Jahres - Hauben- und Sternekoch Grand Chef Toni Mörwald eröffnet. Die Kochshows haben sich auf der Kulinar Tulln bereits bestens etabliert. Mit dem neuen Konzept wird die Kocharena wesentlich attraktiver und schafft für interessierte Besucher einen stimmungsvollen Rahmen. „Gemeinsam mit dem Frühling erwacht die Natur und damit auch frische Kulinarik. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Kulinar Tulln. Zum Gustieren, Schmökern und Kaufen. Ich freue mich schon auf das riesige und abwechslungsreiche Angebot“, Koch des Jahres, Hauben- und Sternekoch Grand Chef Toni Mörwald.

Öffnungszeiten der KULINAR TULLN:

DO, 24. März 10.00 – 18-00 Uhr

FR, 25. März 10.00 – 19.00 Uhr

SA, 26. März 10.00 – 19.00 Uhr

SO, 27. März 10.00 – 18.00 Uhr

TERMIN: 24. bis 27. März 2022

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 10,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

