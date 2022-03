Moldawische Ministerpräsidentin Gavrilita um 22:20 Uhr auf PULS 24: Derzeit keine Anzeichen einer Sicherheitsgefährdung durch Russland

Bereits über 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind in der Republik Moldau. Mit Einigkeit und Solidarität "Teil der größeren europäischen Familie sein"

Wien (OTS) - Die moldawische Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita spricht im PULS 24 Newsroom LIVE heute um 22:20 Uhr über die aktuellen Herausforderungen in der Republik Moldau aufgrund der Fluchtbewegung aus der Ukraine, über die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und bittet um internationale Unterstützung: "Wir haben eine starke Mobilisierung der Menschen, aber natürlich ist dies sehr kostspielig für die Widerstandsfähigkeit und Kapazität der Gesellschaft und der Regierung. Und wir müssen auch die wirtschaftlichen Kosten dieses schrecklichen Krieges tragen, den wir auf das Schärfste verurteilen. Wir brauchen also dringend die Unterstützung unserer internationalen Partner. Mit Spenden, Budgethilfe, Hilfe bei der Logistik. Ebenso Hilfe, um Märkte zu öffnen und uns zu helfen, mit den größeren Risiken dieses Krieges direkt an unseren Grenzen umzugehen."

"Derzeit halten sich etwa 103.000 Menschen in der Republik Moldau auf. Die Hälfte der Menschen, die hier sind, sind tatsächlich Kinder. Die Republik Moldau hat natürlich nicht viele Ressourcen. Aber ich bin sehr stolz auf die Einigkeit und Solidarität unseres Volkes. Alle haben sich mobilisiert." Bereits 360.000 Menschen hätten die Grenze aus der Ukraine überquert.

Auf die Frage, ob der Republik Moldau ein Einfall russischer Truppen wie in der Ukraine drohe, sagt Gavrilita: "Wir sehen derzeit keine Anzeichen einer Sicherheitsgefährdung in der Republik Moldau. Aber natürlich leben wir in einer sehr komplexen Region. Wir haben eine separatistische Republik, in der wir russische Truppen haben. Wir haben uns in den letzten 30 Jahren ständig gefragt, was diese Truppen wollen. Wir glauben an ein neutrales Land, wir glauben an diplomatische Lösungen, die wir weiterhin an diplomatischen Fronten und auf diplomatischen Kanälen diskutieren. Und wir werden alles tun, um unsere Bürger zu schützen und allen ukrainischen Flüchtlingen helfen, die in der Republik Moldau einen sicheren Hafen suchen."

Eine baldige Aufnahme der Republik Moldau in die Europäischen Union aufgrund des Krieges in der Ukraine kommentiert Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita: "Wissen Sie, wenn sie dieses Licht am Ende des Tunnels haben, wenn wir diese Einigkeit und Solidarität haben, werden wir durchkommen und Teil der größeren europäischen Familie sein. Es ist die freie Welt. Sie basiert auf den Werten der Menschenrechte, der Regierungen, auf starken Institutionen und auf Wohlstand."

PULS 24 Newsroom LIVE heute, 22. März, um 22:20 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470