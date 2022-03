Mahrer/Wölbitsch ad Fernwärme: Wien dreht neuerlich an der Belastungsschraube

Bund entlastet, während Wien wieder einmal belastet – Energieunterstützung der Stadt wird ad absurdum geführt

Wien (OTS) - „Es ist wieder einmal offensichtlich, dass Wien massiv an der Belastungsschraube dreht“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Aussagen von Bürgermeister Ludwig. So werde laut Ludwig in den nächsten Tagen eine Erhöhung der Preise der Fernwärme geprüft.

Während der Bund mit einem 4 Milliarden Euro schweren Paket sämtliche Bevölkerungsgruppen berücksichtigt und somit nachhaltig entlastet, werde das ohnehin bereits magere Wiener Paket von 124 Millionen Euro durch diese geplante Preiserhöhung somit gänzlich ad absurdum geführt.

In diesem Zusammenhang sei neuerlich darauf hinzuweisen, dass der stadteigene Energie-Versorger Wien Energie ausschließlich im Eigentum der Stadt steht. Denn im Gegensatz zu fast allen anderen Landesenergieversorgern gebe es keine strategischen Partner in der Eigentümerstruktur. „Es ist daher wiederholt zu betonen, dass hier eine soziale Verantwortung bei der Preisbildung eingefordert werden kann“, so der Klubobmann weiter.

Trotz einer grundsätzlichen Fremdbestimmtheit in der Krise, hätte es die Stadtregierung hier jedoch selber in der Hand, eine Entlastung herbeizuführen. „Bürgermeister Ludwig ist daher dringend aufgefordert von dieser Preiserhöhung Abstand zu nehmen. Im Sinne der Menschen dieser Stadt!“, so Mahrer abschließend.

