Mahrer/Wölbitsch: Gratulation an den neuen Magistratsdirektor Dietmar Griebler

Volkspartei Wien sieht konstruktiver Zusammenarbeit zuversichtlich entgegen

Wien (OTS) - „Wir dürfen dem zukünftigen Magistratsdirektor der Stadt Wien Dietmar Griebler sehr herzlich zu seiner heutigen offiziellen Bestellung gratulieren“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch.



Der Wiener Stadtsenat hat in seiner heutigen Sitzung Mag. Dietmar Griebler zum neuen Magistratsdirektor bestellt, der diese Funktion per 1. Juli 2022 aufnehmen wird.



„Dietmar Griebler verfügt als bisheriger Finanzdirektor der Stadt Wien über einen sehr großen Erfahrungsschatz sowie profunde Managementfähigkeiten und bringt somit die besten Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit“, so die beiden abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien