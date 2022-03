Bundeskanzleramt fördert Studienplätze am Collège d’Europe in der Höhe von über 50.000 Euro

Memorandum of Understanding unterzeichnet

Brüssel (OTS) - Europaministerin Karoline Edtstadler unterzeichnet ein Memorandum of Understanding mit Rektorin Federica Mogherini von dem in Brügge ansässigen Collège d’Europe. Österreich wird ab dem Studienjahr 2022/2023 Studienplätze im Umfang von mehr als 50.000 Euro für das renommierte und älteste Postgraduate Institut im Bereich europäische Integration in Europa finanzieren.

„Das Collège d’Europe ist gerade in Zeiten der Krise ein Ort, der uns verbindet und der junge Menschen aus ganz Europa vereint. Ich begrüße es, dass nach langer Zeit wieder junge Menschen aus Österreich für ihr Studium am College d’Europe eine Unterstützung erhalten“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Mit dieser Förderung möchten wir insbesondere dazu beitragen, dass mehr Österreicherinnen und Österreicher in den EU-Institutionen vertreten sind. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und den enormen Herausforderungen vor denen Europa derzeit steht, gilt es, junge Menschen zu unterstützen, die ein tieferes Verständnis für das Funktionieren der EU anstreben, sich international stark vernetzen wollen und den Willen zum Brückenbauen haben. Das Collège d’Europe ist eine Institution, die genau diese Anforderungen erfüllt“, unterstreicht Europaministerin Karoline Edtstadler.

„Das aktive Mitgestalten Österreichs am Friedensprojekt EU wird noch sichtbarer, wenn junge Menschen in den EU-Institutionen tätig sind. Daher begrüße ich diese Initiative, die dazu beitragen wird, die Zahl von Österreicherinnen und Österreichern in EU-Institutionen zu erhöhen“, sagt Bildungsminister Martin Polaschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Vera Pürerfellner

Pressesprecherin der Bundesministerin

+43 1 53 115 - 0

vera.puererfellner @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at