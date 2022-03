Pool + Garden Tulln von 24. bis 27. März 2022

Tulln (OTS) - Die ersten Publikumsmessen des Jahres in Österreich finden vom 24. bis 27. März 2022 auf der Messe Tulln statt. Mit der Kulinar Tulln und der pool + garden Tulln startet die Messesaison mit mehr als 400 Ausstellern auf 85.000 m². Danach geht es im 2-Wochentakt mit insgesamt sieben Messen bis Mai weiter.

Die Gartengestalter machen Gartenträume wahr

Der Trend bei den Gartengestaltern geht in Richtung naturnahes und nachhaltiges gärtnern. Alte Obstsorten stehen hoch im Trend genauso wie biologisch düngen, Nützlingseinsatz und Wasser im Garten. Nicht nur Innerstädtisch wird die Dachbegrünung immer beliebter, aufgrund ihrer Vorteile für Umwelt und Energie.

Gartengestalter mit Wohlfühl-Ambiente

Bei jedem Projekt, egal ob Terrasse, Biodesign Pool oder üppiger Landschaftsgarten, die Gartenwerkstatt Nentwich begleitet von der Idee über die Planung und Ausführung bis hin zur Pflege. Die Gartenprofis gestalten den Garten zu einem Ort, an dem man sich rundum wohlfühlen kann. Ein Stück Erde in ein Paradies zu verwandeln, dazu gehört nicht nur großes Fachwissen, sondern auch umfangreiche Erfahrung. „ Seit mehr als 25 Jahren ist es meine große Leidenschaft und Profession als Gartengestalter Traum-Gärten mit Wohlfühl-Ambiente zu schaffen. “, Martin Nentwich, Firmeninhaber der Gartenwerkstatt Nentwich. Auf der pool + garden Tulln findet man zusätzlich Ideen für robuste Outdoor – Accessoires wie Tröge, Steinfiguren oder stimmungsvolle Lampen in unterschiedlichen Designs, Farben und Formen.

Beeindruckende Gehölze für den Traumgarten

Die schönsten Frühlingspflanzen und beeindruckendsten Gehölze für den Garten sowie alles, was man braucht um aus dem Garten ein gemütliches Zuhause zu machen. „ Trend ist, sich auf das Wesentliche zu besinnen. “, Rudolf Starkl, Anton Starkl GmbH. Im Rahmen dessen wird auch der Garten neu entdeckt. Die Pflanzen übernehmen architektonische Funktionen beispielsweise für Beschattung und Sichtschutz. Großgehölze können als Schattenspender dienen, einen besonderen Blickfang im Garten darstellen oder zum Entspannen und Spielen einladen. Attraktive Blumenrabatte bieten Leben und Vielfalt auf Terrasse und Balkon, Beerensträucher laden zum Naschen ein. Auf der pool + garden Tulln findet man eine große Auswahl für seinen persönlichen Geschmack.

Große Auswahl aus heimischem Anbau

Die Auswahl ist atemberaubend und steht im Mittelpunkt des heurigen Jahres bei Praskac. Fülle und Vielfältigkeit sind die Eckpfeiler der Gestaltung. „ Apropos Qualität: Praskac produziert 80% der angepriesenen Ware auf den eigenen Feldern in Tulln und ist die erste Baumschule Österreichs, die das AMA Gütesiegel 2020 verliehen bekommen hat. “, Wolfgang Praskac, Geschäftsführer Praskac Pflanzenland. Geht es um echte Garten-Gestaltung, spielen Trends kaum eine Rolle. Durch das breite Angebot versuchen wir, alle Wünsche unserer Kunden und Kundinnen umzusetzen. Auf der pool + garden Tulln finden die Besucher alles was das Gärtnerherz begehrt.

Gleichzeitig findet die Kulinar Tulln statt.

2 Messen – 1 Ticket

Öffnungszeiten der KULINAR TULLN:

DO, 24. März 10.00 – 18-00 Uhr

FR, 25. März 10.00 – 19.00 Uhr

SA, 26. März 10.00 – 19.00 Uhr

SO, 27. März 10.00 – 18.00 Uhr

TERMIN: 24. bis 27. März 2022

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 10,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

