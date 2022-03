Petale erfindet die finanzielle Vermögensverwaltung neu und erobert einen Markt mit einem Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro

Paris, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) - - Am 22. März 2022 stellt die Petale Group, ein europäisches Fintech-Unternehmen, in Paris eine Weltneuheit vor: einen bahnbrechenden Ansatz für innovative Finanzdienstleistungen, der Web 3.0, digitale Finanzen und traditionelle Vermögensverwaltung miteinander verbindet

Mit der Einführung eines ersten digitalen Investmentfonds, eines stabilen digitalen Vermögenswerts und einer Anlage- und Zahlungsanwendung positioniert sich Petale an der Schnittstelle dreier großer Wachstumsmärkte: Blockchain (Web 3.0, mit einem Wert von 2,030 Milliarden Euro), persönliche Finanzen (9,270 Milliarden Euro) und Vermögensverwaltung (103,000 Milliarden Euro).

Mit dieser einzigartigen Positionierung bietet Petale seinen Kunden innovative finanzielle und digitale Dienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, physische oder digitale Vermögenswerte durch innovative technische, rechtliche und „Tokenization"-Prozesse (Blockchain-Verbriefung) digital zu zertifizieren und zu monetarisieren. Das Serviceangebot von Petale ermöglicht auch Investitionen in das Krypto-Asset Petale, das exklusiven Zugang zu tokenisierten Produkten bietet, die durch einen auf digitale, grüne und strategische Projekte und Kapitalmärkte spezialisierten Investmentfonds besichert sind.

Petale ist bereits an Investitionsmöglichkeiten im Wert von mehr als 300 Millionen Euro beteiligt und arbeitet aktiv mit Vermögensverwaltern, qualifizierten Anlegern und Unternehmen zusammen, die in dieser Innovation tätig sind. Die Petale-Blockchain, die alle verwalteten Vermögenswerte aufzeichnet, wurde in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften entwickelt. Es handelt sich um ein gemeinsames, transparentes und unveränderliches Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Finanztransaktionen und die Verfolgung des Status und der Wertsteigerung digitaler Vermögenswerte erleichtert.

„Die Vision von Petale ist ein generationenübergreifendes Projekt, das auf eine Weiterentwicklung der Finanzinfrastruktur abzielt und künftigen Generationen ein effizienteres, robusteres und transparenteres Finanzsystem vererben soll. Unser Ziel ist es, Investitionen für alle zugänglich zu machen, um das Finanzwesen inklusiver zu gestalten", erklärt Babacar N. Seck, Gründungspräsident der Petale Group.

Mit der Tokenisierung definiert Petale das Eigentum neu, demokratisiert den Zugang zu profitablen Fractional-Produkten und bietet seinen Kunden eine branchenführende Anwendung zur Verwaltung und Vermehrung ihres Vermögens.

Durch die Kombination von Blockchain-Konzepten mit traditionellen Finanz- und digitalen Finanzdienstleistungen bietet Petale ein bahnbrechendes Wertversprechen, das letztlich zur Finanzierung der Realwirtschaft beiträgt.

https://www.petale.com

https://www.linkedin.com/company/petalegroup/

https://twitter.com/PetaleGroup

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1769478/Petale_Group.jpg PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1770226/Petale_Group.pdf Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1769477/Petale_Group_Logo.jpg

Medienkontakt: press @ petale.com (um unser vollständiges Medienpaket zu sehen)

Rückfragen & Kontakt:

nbm @ petale.com; +33 0 664140535