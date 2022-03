TERMINAVISO 28.3. - Gespräch mit Thomas Waitz über den Fahrplan für Klimawandel und Verteidigung

Der Krieg gegen die Ukraine stellt die Europäische Union vor akute Herausforderungen, nicht nur in der Verteidigungspolitik sondern auch im Bereich der Versorgungssicherheit

Wien (OTS) - Die Versorgung der Europäer:innen mit Energiequellen und Nahrungsmitteln ist nicht länger garantiert. Hierzulande macht russisches Gas 80 Prozent des Gesamtgasbedarfs aus. Und es wird immer deutlicher, wie Klima- und Sicherheitspolitik miteinander verschmelzen.

Der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz hat federführend einen Bericht erarbeitet, in dem es um diese Schnittstelle geht. Dieser wurde vor den Angriffen Russlands auf die Ukraine verhandelt und befasst sich damit, wie die Klimakrise weltweit Konflikte um Land und Ressourcen befeuert.

Für Fragen dazu steht Thomas Waitz Pressevertreter:innen und Stakeholdern am 28.03. von 12-13 Uhr im Haus der Europäischen Union und Online via Zoom in einem hybriden Gesprächsformat zur Verfügung.

