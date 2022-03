Brandweiner: Ab 1. April 2022 Klimaticket für Zivildiener

Zivildienstministerin Köstinger hat sich erfolgreich für Attraktivierung des Zivildienstes eingesetzt

Wien (OTS) - „Viele Gespräche und großer Einsatz waren notwendig, aber nun ist die Einigung am Tisch“, freut sich der Nationalratsabgeordnete und ÖVP-Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner über den Erfolg, dass ab 1. April 2022 auch Zivildiener mit dem neuen KlimaTicket alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich für die Dauer ihrer Dienstzeit nutzen können. „Mein spezieller Dank gilt Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger, die sich in dieser Frage zu 100 Prozent für diese Attraktivierung des Zivildienstes eingesetzt hat“, so der Waldviertler Nationalrat Brandweiner, dem diese Aufwertung ein ebenso großes Anliegen war: „Unsere Zivildiener leisten 365 Tage im Jahr einen nicht wegzudenkenden Beitrag für unser aller Zusammenleben. Mit dem Klimaticket werten wir den Dienst an der Gesellschaft auf und setzen gleichzeitig ein Zeichen für mehr Klimaschutz.“

Ab 1. April 2022 können Zivildiener das KlimaTicket Ö für die Dauer der Dienstzeit – also neun Monate nutzen, auch in der Freizeit. Frühestens einen Monat vor dem Zivildienstbeginn kann das Ticket bestellt werden. „Wichtig ist, dass jene Zivildiener, die schon vor April 2022 mit ihrem Dienst begonnen haben, ihre ÖBB Card Zivildienst ab 1. April auch als KlimaTicket Ö verwenden können. Voraussetzung ist, dass dies vorab schriftlich bei der Zivildienstserviceagentur bekannt gegeben wird“ , informiert Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner. Weitergeholfen wird bei der Zivildienstserviceagentur wie auch beim Kundenservice unter www.klimaticket.at/kontakt.

