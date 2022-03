Enabot kündigt die Verfügbarkeit von EBO AIR an

London, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -

Der EBO Air stellt den nächsten Evolutionsschritt für den robotergestützten Heimbegleiter dar, der die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt miteinander interagieren, kommunizieren und in Verbindung treten, neu definiert

Das Family Robotics-Unternehmen Enabot freut sich, heute die sofortige Verfügbarkeit seines intelligenten und interaktiven Familienbegleitroboters EBO Air bekannt geben zu können. EBO Air ist ein sozialer Begleitroboter der nächsten Generation, der Komfort, Schutz und Begleitung für die ganze Familie bietet, unabhängig von der Entfernung, nach einer äußerst erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter bei der über 250.000$ gesammelt wurden. Der EBO Air ist ab sofort im Handel und auf dem Enabot-Website.

Aufbauend auf dem Erfolg des EBO S und des EBO Pro, die von Mashable als „ein intelligenter Roboter, der der neue beste Freund Ihres Haustieres werden könnte" und von GearBrain als „einer der besten Roboter, die Sie 2020 für Ihr Zuhause kaufen können" beschrieben wurden, ist der EBO AIR ein sozialer Begleitroboter, der dafür entwickelt wurde, Ihr Zuhause sicher zu machen, Ihre Haustiere zu unterhalten und die Familie jederzeit zu verbinden.

Dank fortschrittlicher KI- und ToF-Technologie ist der EBO Air in der Lage, Familie und Haustiere zu erkennen, sie automatisch aufzuzeichnen, zu verfolgen und ihnen zu folgen, um den ganzen Tag über unterhaltsame Interaktionen zu ermöglichen. Zu den weiteren KI-Funktionen gehören die Anti-Drop-Funktion, der Auto-Play-Modus für Haustiere und die intelligente Videobearbeitung.

Ausgestattet mit einer 1080p-HD-Kamera, zwei Lautsprechern und einem Mikrofon ermöglicht der rollende Bot über eine Wi-Fi-Verbindung eine Zwei-Wege-Kommunikation im echten Leben. Mit der mobilen App können Eltern aus der Ferne mit ihren Kindern und Haustieren interagieren, und Familienmitglieder

Zu den Überwachungsfunktionen gehören eine 24-Stunden-Videoaufzeichnung, Infrarot-Nachtsicht und eine Bewegungserkennungsbenachrichtigung, d. h. der EBO sendet Ihnen sofort einen Alarm, wenn verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.

Über Enabot

Enabot ist ein familiengeführtes Roboterunternehmen, dessen Team über große Branchenressourcen und umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung, dem Design und der Herstellung von Roboterprodukten für Verbraucher verfügt.

Enabot glaubt, dass unser Leben durch intelligente Familienroboter verbessert werden kann. Wir haben eine positive Vision von einer von Technologie geprägten Welt, in der Roboter Teil der Lösung alltäglicher Probleme sind und es den Menschen ermöglichen, ihre Zeit auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: für die Menschen da zu sein, die wir lieben. Indem wir Menschen miteinander verbinden, wollen wir Liebe, Gesellschaft und Austausch fördern.

