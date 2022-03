Fort Knox Jackpot beschert Gast im Casino Linz 283.700 Euro

Ein langjähriger Gast des Casinos versüßte sich den Wochenbeginn mit dem höchsten Automatengewinn bei Casinos Austria in diesem Jahr.

Wien (OTS) - Einige Monate lang hatte der ganz große Gewinn beim Fort Knox Jackpot, dem höchstdotierten Automaten in Österreichs Casinos, auf sich warten lassen. Doch das änderte sich am Montag, den 21. März im Casino Linz – und wie. Ein Oberösterreicher, über Jahre hinweg treuer Gast des Casinos, stattete gestern nach langer Zeit dem Casino Linz wieder einen Besuch ab. Und es wurde ein Wiedersehen der besonderen Art.

Dass gerade der Montag das absolute Highlight der Woche bringt, ist vermutlich eher untypisch – im Fall des Casino Besuchers war aber genau das mit ziemlicher Sicherheit der Fall. Um 16.30 Uhr war das Tresorspiel am Fort Knox gewonnen und damit die beeindruckende Summe von exakt 283.747,80 Euro. Was das diensthabende Personal erstaunte, war die gefasste Reaktion des Mannes, der seinen Gewinn gleich realisierte. Nichtsdestotrotz war die Freude übergroß – und weil geteilte Freude bekanntlich doppelte Freude ist, ließ der Oberösterreicher durchblicken, auch seine nahe Verwandtschaft großzügig zu bedenken.

Der gestrige Gewinn ist nicht nur der bislang höchste Automatengewinn bei Casinos Austria 2022, sondern auch der höchste Fort Knox Jackpot Gewinn in Österreich seit fast zwei Jahren. Auch damals war das Jackpot-Glück in Oberösterreichs Landeshauptstadt zuhause. Die insgesamt 90 Fort Knox Automaten in den zwölf Casinos sind österreichweit miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Kein anderer Fort Knox Automat weltweit bietet diese hohe Gewinnsumme. Der Minimaleinsatz beträgt 75 Cent.

Ein Symbolfoto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/fort-knox-jackpot-casino-linz

