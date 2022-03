Direktwahl bei Kandidat*innen-Bestimmung in SPÖ Jugendreferat

Junge Generation in der SPÖ NÖ will mit Mitgliederbeteiligung in den Landtag

St. Pölten (OTS) - „Mitreden statt zuhören“ – unter diesem Motto setzt die Junge Generation NÖ, das Jugendreferat der SPÖ, eine Direktwahl für ihren Jungendkandidaten für die Landtagswahl 2023 um. In einem partizipativen Prozess soll der Kandidat bzw. die Kandidatin von den Mitgliedern bestimmt werden. Auch die Kandidatur will das rote Jugendreferat den Mitgliedern freistellen: Wer maximal 35 Jahre alt und SPÖ Mitglied in Niederösterreich mit Hauptwohnsitz im Bundesland ist kann sich für die Kandidatur bewerben. Voraussetzung ist daneben nur noch die Identifikation mit der JG NÖ und ihren Werten sowie eine entsprechende Vision, mit der die Kandidatin oder der Kandidat antreten möchte.

„Wir fordern seit langem mehr Mitbestimmung der Mitglieder in der Partei – sei es bei der Findung von Kandidat*innen, der Besetzung von Spitzenfunktionen, der inhaltlichen Ausrichtung oder aber auch bei Koalitionsverträgen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, mitzureden. Wir wollen damit auch ein Pilotprojekt in der SPÖ Niederösterreich starten!“, so Michael Kögl, Landesvorsitzender der JG NÖ.

„Unser Ziel ist klar: ein Vertreter oder eine Vertreterin aus den Reihen der JG soll ab 2023 in den niederösterreichischen Landtag einziehen – wir brauchen im SPÖ-Klub eine starke, junge Stimme!“, führt er aus. Zu oft werden die Lebensrealitäten junger Menschen ignoriert, damit müsse jetzt Schluss sein.

Kandidatur einreichen

Für eine Kandidatur müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

• SPÖ Mitgliedschaft und Hauptwohnsitz in Niederösterreich

• Identifikation mit der Jungen Generation in der SPÖ NÖ und ihren Werten

• maximal 35 Jahre alt

• offen für junge Themen und voller Ideen für unser Bundesland Die Bewerbung ist bis 26. März 2022 möglich mit:

• einem Bewerbungsschreiben (persönliche Qualifikationen und Kompetenzen) mit ca. 1 Seite und

• einem Motivationsschreiben (Beweggründe für die Kandidatur) mit ca. 1 Seite

und dem Betreff „Bewerbung LTW22“ an jg-noe @ spoe.at

In einem Kandidat*innen-Hearing sind dann alle SPÖ NÖ Mitglieder unter 38 Jahren am Wahltag mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich stimmberechtigt, Voraussetzung ist eine Registrierung, um die Wahl organisieren zu können.

Junge Generation NÖ

Die Junge Generation (JG) ist das Jugendreferat der SPÖ und steht allen 16 bis 38-jährigen offen. Sie ist Ansprechpartnerin für Jugendliche und junge Erwachsene in der SPÖ und vertritt ihre jungen Parteimitglieder. Auf Landesebene stehen die Themen leistbares Wohnen, Bildung, gesellschaftspolitische Fragen und Lebensrealitäten junger Menschen in Niederösterreich im Vordergrund. Alle jungen Menschen sollen gute Voraussetzungen vorfinden von Wohnen bis Bildung, einem guten Gesundheits- und Öffisystem bis hin zu attraktiven Freizeitangeboten. Mitglieder sind in zahlreichen Gemeinderäten und vielfältigen öffentlichen und politischen Körperschaften für junge Menschen aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

Junge Generation NÖ

Niederösterreichring 1a, 3100 St. Pölten

E-Mail: jg-noe @ spoe.at

Telefon: 02742/22 55 – 151