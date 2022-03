„ORF 1 Spezial: So trifft uns der Krieg“ mit Mariella Gittler und Christoph Feurstein

Am 23. März um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine und seine weitreichenden Folgen – auch für das Leben und den Alltag hierzulande – stehen im Mittelpunkt von „ORF 1 Spezial“ am Mittwoch, dem 23. März 2022, um 21.05 Uhr in ORF 1. Mariella Gittler und Christoph Feurstein liefern in der Sendung zum Thema „So trifft uns der Krieg. Wie wir uns sorgen, wie wir helfen“ Hintergründe, Einblicke und bewegende Erzählungen aus dem ganzen Land.

Wie stemmt man die Kostenexplosion bei Strom, Gas und Sprit? Wie hilft und begegnet man den Zehntausenden Flüchtlingen, die in Österreich Schutz suchen? Welche Auswirkungen hat diese Zeitenwende auf die Sicherheit? Aber auch: Wie wird der Krieg von den Österreichinnen und Österreichern erlebt, was macht er mit ihnen und wie ordnen sie ihn ein? Mariella Gittler und Christoph Feurstein begrüßen Irina Nalis (Psychologin), Olga Makarenko (flüchtete vor Kurzem vor dem Krieg in der Ukraine nach Österreich) und Selma Nišić (flüchtete 1992 vor dem Bosnien-Krieg nach Österreich) als Gäste im Studio. Sie fragen nach, wie der Krieg die Menschen hierzulande beschäftigt und trifft. Und sie sprechen darüber, wie man mit den Belastungen und Herausforderungen umgeht, mit denen man jetzt konfrontiert ist.

