Einladung VGT-Aktion: Vollspaltenboden-Schwein in Mülltonne

Jährlich landen rund 750.000 Vollspaltenboden-Schweine in den Kadavertonnen der österreichischen Tierfabriken. Die verantwortliche Ministerin Köstinger ignoriert das Problem.

Wann: Mittwoch, 23. März 2022, 8:30 - 9:00 Uhr

Wo: beim Schweizertor, 1010 Wien

Was: Eine als Schwein verkleidete Aktivistin liegt regungslos in einer Mülltonne. Entsorgt nach dem qualvollen Tod auf Vollspaltenboden. Um den Hals hängt ein Schild mit der Aufschrift: Opfer der christlichen Tierliebe der ÖVP.



Im Mittel ist jedes Schwein, das auf Vollspaltenboden gehalten wird, krank und/oder verletzt. Wäre das nicht schon schlimm genug, so weist die Vollspaltenboden-Haltung im Vergleich die höchste Sterblichkeitsrate auf. Eine Dreiviertelmillion Schweine sterben jedes Jahr in Österreich aufgrund dieser entsetzlichen Tierquälerei. Landwirtschaftsministerin Köstinger inszeniert sich gerne als Kämpferin gegen Lebensmittelverschwendung, die es nicht mitansehen kann, dass Jahr für Jahr Unmengen an genießbaren Lebensmitteln im Müll landen. Doch wie kann sie es mit ihrem scheinbaren Gewissen verantworten, für den Tod und das Leid von Millionen Schweinen verantwortlich zu sein? Hier geht es nicht nur um Lebensmittel wie Obst und Gemüse, sondern um intelligente und sensible Lebewesen



Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN spricht sich mit dieser Aktion erneut und vehementest gegen die Haltung von Schweinen auf Beton-Vollspaltenboden aus.

