22. Bezirk: Champian Fulton Trio jazzt am 27.3. im „Stadl“

Zählkarten-Bestellung: 0677/630 19 868, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Die international erfolgreiche Jazz-Pianistin und -Sängerin Champian Fulton wird im Rahmen ihrer Europa-Tournee am Sonntag, 27. März, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) gastieren. Um 19.00 Uhr geht der Auftritt des „Champian Fulton Trios“ los. Zusammen mit Lorenzo Conte (Bass) und Joris Dudli (Schlagwerk) spielt die charmante Künstlerin sowohl Stücke aus ihren jüngsten CDs „Birdsong“ und „Live from Lockdown“ als auch andere swingende Melodien. Der Eintritt zum Konzert der „Jazz-Lady“ ist frei. Spenden der Zuhörerinnen und Zuhörer nimmt der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ gerne an. Das Publikum möge die aktuellen Corona-Regelungen befolgen. Ebenso ist die Bestellung von Zählkarten erforderlich: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Champian Fultons diesjährige Europa-Tour umfasst laut Auskunft der Künstlerin „27 Shows in 6 Ländern über 7 Wochen“. Mehrmals hat die aus Amerika stammende Pianistin und Vokalistin für ihr musikalisches Wirken Auszeichnungen erhalten. Bislang sind 14 Alben von Fulton erschienen, die bereits umjubelte Gastspiele in mehr als 25 Ländern absolviert hat. Fragen zum anstehenden Konzert im „Stadl“ beantwortet die Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi: Telefon 0699/180 646 40 und E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

