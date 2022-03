Maritimes Flair, Kultur und Geschichte an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns

Wismar und Stralsund feiern 20 Jahre UNESCO-Welterbe

Wien / Rostock (OTS) - 2022 feiern Wismar und Stralsund mit vielen Aktionen ihre Anerkennung als UNESCO-Welterbe vor genau 20 Jahren.

So findet die zentrale Eröffnungsveranstaltung zum UNESCO-Welterbetag in Deutschland 2022 vom 4. bis 5. Juni in Wismar statt.

Den offiziellen Festakt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums richtet Stralsund am 27. Juni in der Kulturkirche St. Jakobi aus.

Kulturelle Höhepunkte sind beispielsweise das Konzert „Ein köstliches Ding – Musik aus dem alten Stralsund“, bei dem am 6. Juni 20 junge Vokal- und Instrumentalsolisten und -solistinnen des Europäischen Hanse-Ensembles mit historischen Instrumenten ein Programm mit Werken Stralsunder Komponisten des 17. Jahrhunderts präsentieren.

Beim Kunstfest boulevART Wismar verzaubern am letzten Juli-Wochenende Künstler verschiedener Genres die ganze Altstadt mit einem einzigartigen Open-Air-Theater-Spektakel.

Eins der größten Volksfeste Norddeutschlands sind die Wallensteintage Stralsund. Vom 21. bis 24. Juli erinnern sie mit historischem Spektakel, Gauklern, Handwerkern, Festumzug und Hohnblasen an die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und den Sieg der Stralsunder gegen Wallensteins Truppen im Jahr 1628, den sie mit schwedischer Unterstützung errangen.

Neben den großen Events listet das Festprogramm eine Vielzahl weiterer touristisch interessanter Angebote auf, beispielsweise die Fotoausstellung „UNESCO-Welterbe und Poesie“ zur Vielfalt deutscher Welterbestätten, die am 6. April im Welt-Erbe-Haus Wismar eröffnet wird und ab August in Stralsund zu sehen ist. Für Literaturfreunde öffnen am 27. August die Innenhöfe in der Altstadt von Wismar als Lesegärten mit Autoren aus der Stadt und ihrer Umgebung und beim Tag des offenen Denkmals am 11. September werden Kultur- und Geschichtsinteressierte zur Besichtigung in denkmalgeschützte Gebäude und Anlagen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, eingeladen. Der Veranstaltungskalender wird unter www.stralsund-wismar.de fortlaufend aktualisiert.

Einen ersten Überblick gewinnen Gäste beim kostenlosen Besuch in den täglich geöffneten Welterbe-Ausstellungen in Wismar und Stralsund. Im historischen Welt-Erbe-Haus in Wismar vermitteln Themenräume mit interaktiven Medientischen einen plastischen Eindruck von der städtebaulichen Entwicklung seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit.

UNESCO-Welterbe Wismar und Stralsund – immer eine Reise wert

Unabhängig vom Jubiläumsprogramm laden die beiden Ostseestädte auch außerhalb der sommerlichen Hochsaison an Deutschlands Küsten mit einer Vielzahl touristischer Angebote ein, die kulturgeschichtlichen Perlen der Ostseeküste zu entdecken.

Hautnah lernen Touristen die historischen Orte bei Stadtführungen kennen: Die Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund bietet Altstadtführungen, Nachtwächterführungen und kulinarische Stadtrundgänge an. Gästeführer der Tourist-Information Wismar begleiten ihre Gäste bei einer speziell aufbereiteten Welterbe-Stadtführung durch die Gassen der historischen Altstadt, zeigen Wismar aus der Perspektive des berühmten Seeräubers Klaus Störtebeker oder ermitteln mit ihren Besuchern auf den Spuren der beliebten Krimiserie SOKO Wismar.

Stralsund, das Tor zur Insel Rügen, fasziniert durch die gut erhaltene Backsteingotik. Monumentale Sakralbauten, wie die Marienkirche mit ihrem mehr als 100 Meter hohen Turm, die St. Nikolaikirche mit drei imposanten Orgeln, die St. Jakobikirche mit ihren glasierten Formsteinen, die heute als Kulturkirche für anspruchsvolle Veranstaltungen dient, oder die gotischen Klosterbauten prägen das Stadtbild. Farbenfroh restaurierte Giebelhäuser zeugen vom Reichtum der Kaufleute in vergangenen Jahrhunderten ebenso wie die imposante Schaufassade des Rathausensembles.

Zahlreiche Museen und Ausstellungen laden zum Bummeln und Entdecken ein – das wohl bekannteste ist das OZEANEUM auf der Hafeninsel, direkt am Strelasund, wo die Besucher eine Unterwasserreise durch Ostsee, Nordsee und Atlantik bis zum Polarmeer unternehmen können. Weitere Museen mit überregionaler Bedeutung sind das Marinemuseum, das Skurrileum – Museum für Komische Kunst oder die Stralsunder Spielkartenfabrik. Ein reiches Konzert- und Theaterangebot präsentiert das Theater Vorpommern mit seinen Spielstätten in Stralsund und Greifswald.

Wismar, nur eine gute halbe Autostunde von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt, wird seit dem Mittelalter vom Leben an der Küste geprägt. Am Alten Hafen, der bis heute weitgehend erhalten wurde, wird die Seefahrertradition lebendig. Ausflugsschiffe starten von hier aus zu Törns in die Ostsee, rund um das Hafenbecken verkaufen die einheimischen Fischer ihre fangfrischen Spezialitäten direkt vom Kutter. Gleich nebenan im Überseehafen landen große Kreuzfahrtschiffe an.

Die Altstadt beeindruckt mit mächtigen Bauten aus der Vergangenheit. Im Zentrum erstreckt sich auf mehr als 10 000 Quadratmetern einer der größten Marktplätze in ganz Norddeutschland. In der Mitte steht das Wahrzeichen der Stadt, die Wismarer Wasserkunst, ringsum Giebelhäuser aus unterschiedlichen Epochen. Von hier sind es nur wenige Schritte zur gotischen Kirche St. Nikolai, der zweithöchsten Backsteinbasilika der Welt, der Georgenkirche mit ihrer Aussichtsplattform.

