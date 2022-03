AK Pressekonferenz: Amazon, Hygiene Austria & Co: Was die AK 2021 alles geleistet hat

Präsentation der AK Leistungsbilanz 2021 und Vorstellung des neuen Projekts „So muss Sozialstaat“

Wien (OTS) - Die AK hat auch im zweiten Corona-Jahr enorm viel zu tun gehabt. Besonders Fälle wie Hygiene Austria, die Arbeitsbedingungen von Amazon-Zusteller:innen sowie Fragen zu den Corona-Regeln haben die Arbeiterkammern beschäftigt. Insgesamt hat die AK 2021 mehr als 2,1 Millionen Beratungen durchgeführt.

Mehr Details zur Leistungsbilanz der Arbeiterkammern, einen Einblick in Trends und einen Ausblick auf neue Projekte bieten Ihnen

Christoph Klein, Direktor der Bundesarbeitskammer und der AK Wien

Bianca Schrittwieser, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht AK Wien

Donnerstag, 24. März 2022, 10.00 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Zutritt ins Gebäude nur mit aktuell gültigem 2G-Nachweis möglich ist und das Tragen einer FFP2 Maske im Gebäude sowie das Einhalten des Mindestabstandes von einem Meter verpflichtend ist.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter arbeiterkammer.at/leistungsbilanz mitverfolgen.

Fragen richten Sie bitte via E-Mail an miriam.koch @ akwien.at.

