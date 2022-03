„Silvia kocht“ von 28. März bis 1. April gemeinsam mit Andreas Döllerer

Silvia Schneider und der Salzburger Haubenkoch stellen jeweils ab 14.00 Uhr in ORF 2 erste Rezeptideen für die Osterzeit vor

Wien (OTS) - Bachforelle mit roten Linsen und Erbsengazpacho, gebackenes Osterkitz mit Erdäpfel-Brunnenkressesalat, geschmorte Osterlammschulter mit Bergkäsepüree und Ofentomaten sowie Spargel mit Tomaten-Schnittlauchvinaigrette und pochiertem Ei – von Montag, dem 28. März 2022, bis Freitag, den 1. April 2022, geben Silvia Schneider und Andreas Döllerer erste Rezeptideen für das bevorstehende Osterfest. Heute zählt er vier Hauben, fünf Sterne und die Auszeichnung „Koch des Jahres 2020“: Begonnen hat Andreas Döllerers Erfolgsgeschichte mit einer Metzgerei. Es folgten ein klassisches Wirtshaus und schließlich ein Haubenrestaurant. Seine Speisen sind Gerichte mit Geschichte aus dem Salzburger Land. Beheimatet in Golling, verbindet er Wirtshausküche mit Haubengastronomie. Schon von klein auf war Kochen ein fixer Bestandteil des Lebens von Andreas Döllerer, vom Lehrling bis zum Spitzenkoch hat es daher nicht lange gedauert. Mit seiner Küchenlinie „Cuisine Alpine“ bezieht er sich auf seine Wurzeln und auf regionale Produzenten. Am Freitag ist Silvia Schneider zu Gast in Bad Gastein. Sie besucht die bekannten Wahrzeichen des Ortes – vom „Grand Hotel de l’Europe“ über den Wasserfall bis hin zur Elisabethquelle – und lässt sich von einem waschechten Bad Gasteiner die Historie des Kur- und Kraftortes näherbringen. Es steht aber auch ein abenteuerlicher Programmpunkt auf der Tagesordnung: Im Ortszentrum wartet eine Zipline auf Silvia Schneider. Die Kulinarik kommt am Freitag ebenfalls nicht zu kurz. Auf der „Weitmoser Schlossalm“ werden ein Carpaccio Cipriani und eine vegetarische Krautroulade mit Bergkäsesauce und Babymangold zubereitet.

Die Rezepte der Salzburg-Woche:

Montag, 28. März: Bachforelle, rote Linsen und Erbsengazpacho; Bröselkarfiol, Haselnuss und Blattsalat mit Camelina-Marinade Dienstag, 29. März: Gebackenes Osterkitz mit Erdäpfel–Brunnenkressesalat; Geschmorte Kalbsvögerl mit Wurzelrahm und Nockerl

Mittwoch, 30. März: Geschmorte Osterlammschulter mit Bergkäsepüree und Ofentomaten; Pinzgauer Schottsuppe

Donnerstag, 31. März: Spargel mit Tomaten-Schnittlauchvinaigrette und pochiertem Ei; Teufelsroller von der Bluntauforelle, scharfer Paprikazwiebel und knuspriges Schwarzbrot

Freitag, 1. April: Silvia Schneider ist am Freitag unterwegs in Bad Gastein. Entlang der beeindruckenden Häuserfassaden des Kur- und Kraftorts atmet man an jeder Ecke Geschichte. Durch adelige Gäste waren hier einst Glanz und Glamour angesagt – auch der deutsche Kaiser Wilhelm und Kaiserin Sisi verbrachten hier gerne ihre Urlaube. Vom „Grand Hotel de l’Europe“ geht es für Silvia Schneider zum tosenden Wasserfall im Ortszentrum, dem Wahrzeichen von Bad Gastein. Auf der „Weitmoser Schlossalm“ wartet schon Julian Scharfetter. Gekocht wird outdoor, gleich neben der Piste: Auf der Karte stehen ein Carpaccio Cipriani und eine vegetarische Krautroulade mit Bergkäsesauce und Babymangold. Zurück im Tal trifft Silvia Schneider Lisa Lofer zu einem gemeinsamen Spaziergang. Wissenswertes über die Historie des Ortes hat Siegfried Moser parat – er ist ein „lebendes Lexikon“ und ein waschechter Bad Gasteiner. Für Silvia Schneider öffnet er gerne den Eingang zur Elisabethquelle und führt sie durch schmale, niedrige Gänge zum Ursprung des Wassers. Hoch hinaus geht es danach mit Borec Borigoj, der eine Zipline betreibt – ein ungewöhnliches Abenteuer mitten im Ortszentrum.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestalteten Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Pressetelle

Lisa Matisovits

(01) 87878 - DW 17735

https://presse.ORF.at