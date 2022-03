FPÖ - Mahdalik: „Leseturm 2.0“ im MQ wäre das endgültige Aus für UNESCO-Welterbe

Wien (OTS) - „Die Wiener FPÖ hat unter Dr. Rainer Pawkowicz den 67 bzw. später 57 Meter hoch geplanten ‚Leseturm‘ im Museumsquartier 1994 gemeinsam mit der Kronen Zeitung verhindern können, was Wien überhaupt erst den UNESCO-Welterbestatus für das historische Zentrum ermöglicht hat“, erinnert FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik und kündigt erbitterten Widerstand gegen die jetzt aufgewärmten Pläne in der Kernzone des UNESCO-Welterbes an.

Wenn die neue MQ-Chefin sich nach dem Motto „Betonier ma halt a Landmark ins MQ und schau ma dann, für was ma des brauchen“ profilieren will, ist das ihre Sache. „Ich erwarte mir jedoch von Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Landtagspräsident Woller, der zumindest seinen Beteuerungen zufolge für den Erhalt des UNESCO-Welterbes eintritt, glasklare Worte der Ablehnung zu diesen irrwitzen Aussagen. Die FPÖ wird in Sitzung des Gemeinderates am 30. März dahingehende Initiativen setzen, wir werden den Leseturm 2.0 auch verhindern“, kündigt Mahdalik an. (Schluss)

