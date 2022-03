FMK-Schulwettbewerb „Die Welt in 50 Jahren“ läuft bis 27. Mai

Schon 30 Schulen zum Wettbewerb angemeldet / Preisgelder im Gesamtwert von 1.150,- Euro für die Klassenkasse

Die Wettbewerbsaufgabe

Das Forum Mobilkommunikation stellt im Rahmen des Schulwettbewerbs „Die Welt in 50 Jahren“ die Frage in den Raum, welche Ideen und Visionen Schüler*innen von heute, die kreativen Köpfe und Gestalter*innen von Morgen, von unserer Welt in 50 Jahren haben.

*Wie sieht die Welt in 50 Jahren aus?

*Welche technischen Neuerungen und/oder Geräte werden unser Leben bis dahin in welcher Form verändert haben?

Jede Form der Einreichung ist möglich, kostenloses Toolkit zur Unterstützung

Dem Einfallsreichtum der Schüler*innen sind dabei keine Grenzen gesetzt, weder inhaltlich noch was die Darstellung ihrer Ideen betrifft: ob in Form einer schriftlichen Beschreibung, als Zeichnung, Modell, Video, etc… – wichtig ist die Idee und dass sie klar erkennbar ist.

Ein kostenloses Toolkit mit Arbeitsunterlagen unterstützt die Ideenfindung. Darin finden sich Impulsfolien, Postkartensujets vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die zeigen, wie sich die Menschen damals die Welt im neuen Jahrtausend vorgestellten und

Impulsplakate mit Abbildungen möglicher Erfindungen bzw. technischer Entwicklungen in den nächsten Jahrzehnten.

Einladung an alle Klassen ab der 5ten Schulstufe

Zum großen FMK-Schulwettbewerb sind Klassen ab der 5. Schulstufe teilnahmeberechtigt. Pro Klasse können beliebig viele Ideen eingereicht werden.

Preisgelder im Gesamtwert von 1.150,- Euro

Zu gewinnen gibt es 10 Geldpreise für die Klassengemeinschaft im Gesamtwert von 1.150 Euro.

Alle Informationen, Kontaktdaten und die Onlineanmeldung finden sich auf www.fmk.at/schulwettbewerb

