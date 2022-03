ORF-Premiere: „Lena Lorenz“ und die „Perfekte Familie“ am 23. März in ORF 2

Neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Judith Hoersch um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Mit der „Perfekten Familie“ bekommt es „Lena Lorenz“ am Mittwoch, dem 23. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu tun, wenn eine neue Folge der beliebten ORF/ZDF-Serie auf dem Programm steht. In der zweiten Episode der neuen Staffel macht Baby Svea der Hebamme Sorgen. Als Lena die Eltern mit ihrem Verdacht konfrontiert, reagieren diese verärgert und es kommt zum Eklat. Regie führte Irina Popow nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse und Wiebke Jaspersen. Neben Judith Hoersch in der Titelrolle sind in durchgehenden Rollen wieder u. a. Eva Mattes, Raban Bieling, Liane Forestieri, Michael Roll und Matthias Ziesing zu sehen. In Episodenrollen spielen u. a. Michael Rast und Julia Malik.

Lena (Judith Hoersch) übernimmt spontan die Betreuung von Magdalena Zenners (Julia Malik) Baby Svea, da die Geschäftsfrau viel zu tun hat. Gemeinsam mit ihrem Mann Konrad (Michael Rast) betreibt Magdalena ein Trachtengeschäft. Obwohl sich das Ehepaar auf den ersten Blick sehr bemüht und fürsorglich zeigt, beschleicht Lena bald das Gefühl, dass sich die Zenners nicht ausreichend um ihr Neugeborenes kümmern. Svea nimmt einfach nicht zu. Als Lena den Eltern ihre Beobachtungen mitteilt, reagieren diese beleidigt.

