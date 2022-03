Alsergrund: Grabstätte mit Ritterfigur in der Votivkirche

Anmelden zur Besichtigung am 26. März: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - Eine Ritterfigur verziert eine letzte Ruhestätte in der Votivkirche. Dieses Grabmal und weitere sehenswerte Objekte zeigt die Volksbildnerin, ehrenamtliche Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der nächsten Führung in dem Gotteshaus am Samstag, 26. März. Um 14.00 Uhr geht der lehrreiche Rundgang beim Haupteingang des Andachtsorts los (9., Rooseveltplatz 8) und dauert ungefähr 1,5 Stunden. Die Besucherinnen und Besucher werden um Zahlung eines Führungsbeitrages ersucht (pro Person: 10 Euro). Darüber hinaus hat das Publikum jeweils 7 Euro zu entrichten, die zum Eintritt ins Kirchenmuseum berechtigen. Der Verein „Rhythmus und Kultur“ nimmt ab sofort Anmeldungen zu der Besichtigung an: Telefon 0676/81 18 25 411.

Infos über die Führung per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at

Die regelmäßigen Streifzüge durch den Sakralbau werden vom Team des Vereins „Rhythmus und Kultur“ in enger Kooperation mit dem Bezirksmuseum Simmering und mit der Kirche abgewickelt. An dem Nachmittag klärt Petra Leban die Anwesenden über die Verbindung der Votivkirche mit einem alten Spott-Lied über einen vom Winde verwehten Schneider auf. Von interessanten Abbildungen auf den Fensterscheiben bis zum so genannten „Fenstergucker II“ reicht das liebevoll zusammengestellte Führungsprogramm. Überdies ist im Kirchenmuseum ein renovierter „Passionsaltar“ zu bestaunen. Die Volksbildnerin bittet die Gäste um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln und um Benutzung von FFP2-Masken. Auskünfte über die Führung via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Historikerin Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Votivkirche zum Göttlichen Heiland: www.votivkirche.at

