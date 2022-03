Umweltzeichen für MQ als Event-Location

Wien (OTS) - Die historischen Veranstaltungsräume Ovalhalle, Arena21, Barocke Suiten und das Mezzanin, sowie die 2020 eröffnete MQ Libelle auf dem Dach des Leopold Museums sind seit Anfang des Jahres mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Ziel ist, damit als Veranstaltungsstätte einen ökologischen und ökonomischen Beitrag zu leisten und Menschen zu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

„Nachhaltiges Handeln ist nicht nur eine Option, sondern eine Verpflichtung und Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Das MQ kann diesbezüglich eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Vergabe des Umweltzeichens für die Veranstaltungsräumlichkeiten ist ein erster und wichtiger Schritt in diese Richtung“, so MQ-Geschäftsführerin Bettina Leidl.

Die Auszeichnung ist das Ergebnis eines erfolgreich umgesetzten Nachhaltigkeitskonzepts: Grundsätzlich wird auf Instandhaltung statt Entsorgung gesetzt und bei der Wahl der Exklusiv-Partner auf Regionalität geachtet, um so für kurze Transportwege zu sorgen und die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Die Wasser-Durchflussmengen in Cateringküchen und Sanitäranlagen wurden reduziert, bei der Reinigung kommen ausschließlich nachhaltige und ökologische Hygieneprodukte zum Einsatz. Mindestens 50% der verbauten elektronischen Geräte tragen den Energiestern „Energy Star“, sind TCO zertifiziert oder haben ein Umweltzeichen nach ISO Typ 1, sämtliche Leuchtmittel werden auf LED umgerüstet.

Durch die zentrale Lage im 7. Wiener Gemeindebezirk ist das MuseumsQuartier zudem optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen und kann bequem via U-Bahn, Straßenbahn und Bus, sowie per Fahrrad oder zu Fuß erreicht werden.

Im Bereich „Green Meetings & Events“ wird das Umweltzeichen seit 2010 vergeben mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck von Veranstaltungen möglichst gering zu halten und den Anteil an „Green Events“ zu steigern.

