Value One präsentiert erfolgreiche Entwicklungen der letzten Jahre auf der MIPIM 2022

Von 16-18. März traf sich das Who is Who der Branche unter dem Motto „Driving Urban Change.

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause traf sich die Immobilienbranche wieder im Cannes, um die neuesten Trends zu besprechen, die Herausforderungen der Krise zu reflektieren und die Weichen für nachhaltige Projektplanung zu stellen. Value One unterstreicht das internationale Wachstum der letzten Jahre und präsentiert ein vielfältiges und innovatives Immobilien-Portfolio vor Ort. „Die MIPIM ist die Leuchtturm-Veranstaltung der Branche in Europa und daher ist eine Präsenz hier besonders wichtig für uns,“ hält Andreas Köttl, CEO von Value One, fest. „Wir zeigen hier, dass wir uns in den letzten Jahren konsequent in Richtung internationaler Player entwickelt haben und welche Projekte wir in den kommenden Monaten und Jahren realisieren werden.“

Stadtentwicklung steht im Fokus

Die MIPIM 2022 steht unter dem Zeichen der Urbanisierung und greift mit dem Slogan „Driving Urban Change“ eine der Kernkompetenzen von Value One auf. Innovation, ESG, ein systemisches Verständnis und Know How rund um das Thema Stadtquartiersentwicklung werden immer wichtigere Eigenschaften am Markt und hier kann Value One einen einzigartigen Track-Rekord präsentieren. „Unser ganzheitlicher Entwicklungsansatz umfasst immer auch ein Energiekonzept, Mobilitätskonzept und Betriebskonzept und die frühe Integration innovativer Techniken sind daher besonders interessant für die BesucherInnen der MIPIM,“ erklärt Walter Hammertinger, Geschäftsführender Gesellschafter Value One Development die besondere Bedeutung des diesjährigen Schwerpunkt-Themas.

Value One am Weg zum europäischen Player

Zusätzlich setzt Value One während des Messeauftritts auf die Kompetenzen im Bereich ESG und Digitalisierung sowie die Marke MILESTONE. „Die EU-Taxonomie Verordnung und die Herausforderungen des Klimawandels machen den Markt äußerst dynamisch. Die Pandemie hat hier wie ein Katalysator gewirkt. Wir haben einen großen Erfahrungsschatz bei diesen gefragten Zukunftsthemen, den wir auch in neue Projekte miteinbringen wollen,“ sagt Andreas Köttl zu den Zielen der MIPIM. „Value One verfolgt in den nächsten Jahren einen klaren Wachstumskurs und wir wollen in ganz Europa unsere Visionen realisieren.“ Zu guter Letzt erwartet Value One eine Entspannung des Marktes bei Hotelimmobilien, um den weiteren Ausbau dieser Assetklasse voranzutreiben.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadt-quartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

