Vladan Vujcic übernimmt Leitung der Maklerdirektion Wien

Der Wiener Vladan Vujcic verantwortet als neuer Verkaufsleiter die Wiener Städtische Maklerdirektion Wien. Er folgt Dalibor Miceski nach, der sich neuen Aufgaben im Unternehmen widmet.

Wien (OTS) - Die Maklerdirektion Wien hat einen neuen Chef: Vladan Vujcic, Vertriebsprofi mit langjähriger Erfahrung in der Versicherungsbranche, hat mit 1. März die Leitung übernommen. „Mit Vladan Vujcic konnten wir einen jungen Vertriebsprofi für die Position der Verkaufsleitung der Maklerdirektion gewinnen, der bereits bisher mit Führungsqualität und hoher Kunden- und Serviceorientierung überzeugt hat. Er bringt mit seinem Engagement und seiner Vertriebsexpertise die idealen Voraussetzungen mit, um den für uns so wichtigen Partnervertrieb weiterhin erfolgreich zu gestalten“, zeigt sich Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Sonja Steßl erfreut.

Vladan Vujcic, 1990 geboren und in Wien aufgewachsen, stieg nach seinem Schulabschluss in die Versicherungsbranche ein und machte sich rasch einen Namen. Zuletzt verantwortete er das Segment Key-Account & Institutionelle Partner eines großen Versicherungsunternehmens. Der Wiener hat zahlreiche Business & Leadership-Coachings absolviert, besitzt auch die BÖV-Zertifizierung (Bildungsakademie der Österreichischen Versicherungswirtschaft). „Ich freue mich, die Erfolgsgeschichte der Wiener Städtischen Maklerdirektion mitgestalten zu können. Mit einer eigenen Direktion, ausschließlich für die Servicierung unabhängiger Vertriebspartner, bietet die Wiener Städtische einzigartige Möglichkeiten in der Zusammenarbeit. Unser Fokus liegt eindeutig in der Weiterentwicklung der persönlichen Services für unsere Vertriebspartner“, freut sich Vujcic auf seine neue Aufgabe.

