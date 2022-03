"Ich möchte es selbst in die Hand nehmen" - Teilnehmerin Alisa über die "Konferenz zur Zukunft Europas"

Hamburg (ots) - Warum ist dir Europa wichtig? Wie soll es in Zukunft aussehen? Diese und andere Fragen standen beim 4. Bürgerforum "Die EU in der Welt, Migration" in Maastricht im Rahmen der "Konferenz zur Zukunft Europas" auf dem Plan. Zufällig ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten gemeinsam über die Zukunft Europas.

Unter ihnen auch Alisa Wegner. Im FuturEU-Video erzählt die 22-Jährige, warum ihr die Teilnahme an der "Konferenz zur Zukunft Europas wichtig ist".

Alisa Wegner und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der "Konferenz zur Zukunft Europas" haben wir in Maastricht auch die Frage gestellt: Was bedeutet Europa für dich? Ihre Antworten haben wir in diesem Video zusammengefasst.

Mehr zu den Europäischen Bürgerforen bei der "Konferenz zur Zukunft Europas" gibt es auf der Plattform. Wie funktionieren die Bürgerforen überhaupt? Sehen Sie dazu auch das Erklärvideo über die "Konferenz zur Zukunft Europas".

---

In welchem Europa wollen wir künftig leben? - Mit der Konferenz zur Zukunft Europas bieten das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission Ihnen die Gelegenheit der Partizipation, um gemeinsam die Herausforderungen und Prioritäten Europas zu diskutieren. Rund um die Konferenz veröffentlicht das FuturEU-Team aktuelle News, fundierte Erklärstücke in multimedialen Formaten für Ihre Berichterstattung. Dieses Hintergrundwissen bereitet die teilnehmenden Europäerinnen und Europäer gut auf die Konferenz vor, um die Zukunft Europas mitzugestalten. #TheFutureIsYours

Das Projekt wurde von der Europäischen Union im Rahmen eines Förderprogramms für Kommunikation des Europäischen Parlaments kofinanziert. Das Europäische Parlament war nicht an der Vorbereitung beteiligt, übernimmt keinerlei Verantwortung für die im Rahmen des Projekts veröffentlichten Informationen oder zum Ausdruck gebrachten Ansichten und ist nicht daran gebunden; für das Projekt haften ausschließlich die Autoren, die interviewten Personen sowie die an der Veröffentlichung des Programms beteiligten Verleger und Sendeanstalten gemäß geltendem Recht. Auch kann das Europäische Parlament nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die möglicherweise durch die Durchführung des Projekts entstehen.

Rückfragen & Kontakt:

FuturEU-Team

FuturEU @ newsaktuell.de