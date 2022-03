Ein grandioser Festtag für Autor*innen mit Lernbehinderung!

Preisverleihung des Literaturpreis Ohrenschmaus: Im ehrwürdigen Rahmen der Österreichischen Nationalbibliothek wurden die diesjährigen Siegertexte der Autor*innen ausgezeichnet.

Es geht nicht um Defizite, sondern um Fähigkeiten und Literatur. Kurz gesagt, um einen neuen Blick auf die Welt und auf Menschen mit Lernbehinderung! Franz-Joseph Huainigg

Wien (OTS) - Am Welt-Downsyndrom-Tag, den 21. März, wurde der Literaturpreis Ohrenschmaus bereits zum 15. Mal vergeben. Drei Autor*innen mit Lernbehinderung erhielten im Zuge einer feierlichen Zeremonie im Oratorium der Österreichischen Nationalbibliothek ihr Preisgeld von je €1000,-. Die Jury des Literaturpreises war mit Schirmherr Felix Mitterer, Ludwig Laher und Heinz Janisch prominent vertreten.

Eine der Gewinner*innen ist die 34-jährige Südtirolerin Annemarie Delleg. Sie war bereits als Kind künstlerisch aktiv und setzte ihren Lebensweg als Künstlerin im integrierten Kunstatelier in Bruneck und später in der Kunstwerkstatt „Akzent“ der Lebenshilfe in Bruneck fort. Mit ihrem Text „Die Bildersammlerin“ konnte sie die Jury von ihrem literarischen Talent überzeugen und den Hauptpreis gewinnen.

Die ausgezeichneten Texte wurden pointiert und mitreißend von den Schauspieler*innen Chris Pichler und Wolf Bachofner vorgetragen. Neben den drei Hauptpreisen kam es auch zur Auszeichnung von fünf Texten auf der Ehrenliste, sowie acht Gedichten zum Thema „Luftsprung“ im Zuge des Schokopreises. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dani Linzer und Julian Peter Messner, die mit Witz und guter Stimmung durch das Programm führten. Einen besonderen Programmpunkt stellte auch die künstlerische Einlage der inklusiven Tanzgruppe „Ich bin o.k.“ dar.



Menschen mit Lernbehinderung und Schreibtalent

In den letzten 15 Jahren wurden insgesamt 2.289 Texte beim Literaturpreis Ohrenschmaus eingereicht. 135 Texte davon wurden prämiert, von denen wiederum 44 Hauptpreise waren.

2022 haben 92 Autor*innen mit Lernbehinderung am Literaturwettbewerb Ohrenschmaus teilgenommen. Die Jury rund um Schirmherr Felix Mitterer – Heinz Janisch, Eva Jancak, Ludwig Laher, Günter Kaindlstorfer und Vea Kaiser – lobte die hohe Qualität der Texte und dementsprechend fiel auch dieses Jahr die Entscheidung nicht so leicht.

Einen weiteren Hauptpreis gewann der 60-jährige Oberösterreicher Peter Gstöttmaier mit seinem Text „Wo is de Zeit hinkemma?“. Der Dialektautor wurde schon mehrfach ausgezeichnet und überzeugte die Jury schon einige Male mit seinem eindrucksvollen Blick auf die Welt. Der 1967 geborene Autor Robert Saugspier hat hingegen zum ersten Mal am Literaturwettbewerb teilgenommen und für seinen Text „Wie ich meine Lebensgefährtin kennengelernt habe“ gleich den Hauptpreis erhalten. Alle Siegertexte können Sie auf der Homepage des Verein Ohrenschmaus nachlesen.

Was ist der Literaturpreis Ohrenschmaus?

Der Literaturpreis Ohrenschmaus wurde 2007 vom Autor Franz-Joseph Huainigg initiiert, um „einen besonderen Blick auf die Welt zu geben, wie es die Ohrenschmaus-Autor*innen auf einzigartige Weise tun. Es geht nicht um Defizite, sondern um Fähigkeiten und Literatur. Kurz gesagt, um einen neuen Blick auf die Welt und auf Menschen mit Lernbehinderung! Was auch heuer wieder grandios gelungen ist’’.

Der Schokopreis – ein Luftsprung für geteilte Lebensfreude!

Der Literaturpreis Ohrenschmaus kooperiert von Anbeginn mit Josef Zotter. Jedes Jahr kreiert dieser eine eigene Ohrenschmaus-Schokolade, in deren Banderole ausgewählte Texte zu lesen sind. Dieses Jahr dreht sich die Sonderschokolade um das Thema „Luftsprung“ und beinhalt 8 Texte, die zu Lebensfreude, guter Laune und Optimismus anregen.

Sie finden alle preisgekrönten Texte auf der Website des Verein Ohrenschmaus: www.ohrenschmaus.net. Oder besuchen Sie den Literaturpreis Ohrenschmaus auf den Sozialen Medien: https://www.facebook.com/verein.ohrenschmaus, https://www.instagram.com/verein_ohrenschmaus/



Danksagung

Gemeinsam mit den Partnerorganisationen Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe, Vienna People First und Wiener Hilfswerk bedankt sich der Literaturpreis Ohrenschmaus bei den Sponsoren und Fördergebern:

Hauptsponsor: Österreichische Lotterien

In alphabetischer Reihenfolge: Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport (BMKOES), Erste Bank, Katharina Turnauer Privatstiftung, MA 7 - Stadt Wien Kultur, Monopolverwaltung GmbH (MVG), Oberbank AG, Österreichische Post AG, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, UNIQA Österreich, WKÖ - Wirtschaftskammer Österreich, Zotter Schokolade GmbH

Für das Buffet bei der Preisverleihung: Foodsharing Wien, Fritz Kola

