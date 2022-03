50.000 Euro für „Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine“

St. Pölten (OTS) - Ukrainische Künstlerinnen und Künstler sorgten mit dem Benefizkonzert des ORF Niederösterreich und der Betriebe der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft am 13. März im Festspielhaus in St. Pölten für einen einprägsamen Konzertabend und die Gäste für eine großzügige Spendensumme, die den vom Krieg geplagten Menschen helfen soll. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich wurde vom Dirigenten Mykola Diadiura geleitet, dem Direktor der National Opera of Ukraine in Kiew. Solistin war die ukrainische Geigerin Diana Tishchenko. Das Konzert wurde am Abend auch auf Radio Niederösterreich übertragen.

Die Spenden zugunsten der Aktion „Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine“ kamen nicht nur durch die Ticketeinnahmen zusammen, die zur Gänze gespendet wurden, sondern auch durch die zusätzlichen, freiwilligen Spenden der Gäste und jener, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten. Durch die Ankündigung der Bundesregierung alle bis Ostermontag eingegangenen Spenden an „Nachbar in Not“ zu verdoppeln, steigt die Spendensumme des Benefizkonzerts im Festspielhaus auf 100.000 Euro.

Bei der Spendenübergabe im Palais NÖ in Wien waren Pius Strobl (Leiter des ORF Humanitarian Broadcasting), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Frank Druschel (Geschäftsführer der Tonkünstler NÖ) und der Landesdirektor des ORF NÖ, Robert Ziegler, anwesend.

ORF Niederösterreich Landesdirektor Robert Ziegler: „Wir freuen uns sehr, dass diese Möglichkeit zu spenden und damit Menschen in einer akuten Krisensituation schnell und unbürokratisch zu helfen, so großzügig genutzt wurde. Wir konnten heute die Spendensumme von 50.000 Euro an „Nachbar in Not“ übergeben. Die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung steht, neben der aktuellen Berichterstattung, natürlich weiterhin im Fokus. Das Publikum des ORF Niederösterreich bekommt regelmäßig Informationen über die Möglichkeiten zu helfen und zu spenden.“

Informationen zur Spendenmöglichkeit:

Per Überweisung

NACHBAR IN NOT: Hilfe für die Ukraine

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

Per SMS

Schicken Sie ein SMS mit Ihrem Spendenbetrag zwischen € 1,- und € 50,- an

+43 664 660 44 66

