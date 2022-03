Zierfuß ad Kindergärten: Wien darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen

Berechtigte Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen von der Stadt gehört werden

Wien (OTS) - „Es ist offensichtlich, dass im Bereich der Wiener Kindergärten zahlreiche Baustellen vorherrschen“, so der Bildungssprecher der Volkspartei Wien Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts der aktuellen Proteste und weiter: „Anstatt wieder einmal die Verantwortung auf den Bund abzuwälzen, müssen seitens des zuständigen Bildungsstadtrats endlich die notwendigen Schritte gesetzt werden.“

Da Kindergärten in Gesetzgebung und Vollziehung gemäß Bundesverfassung Sache der Länder sind, müssen die Länder die Rahmenbedingungen für elementare Bildungseinrichtungen regeln und diese entsprechend finanzieren. „Die Stadt Wien ist daher ganz klar in der Ziehung, die Arbeitsbedingungen und die Qualität in Wiens Kindergärten zu verbessern“, so Zierfuß weiter, der auch die Gewerkschaften in diesem Zusammenhang erinnert, ihre Forderungen an den richtigen Adressaten zu richten.

Die Forderungen der Volkspartei Wien liegen seit langer Zeit auf dem Tisch und harren der Umsetzung.

So brauche es etwa einen Stufenplan zur Reduzierung der Gruppengrößen in Wiener Kindergärten. Darüber hinaus müssen öffentliche und private Kindergartenbetreiber finanziell gleichgestellt werden. Derzeit werden zwei Drittel aller Wiener Kindergarten-Standorte von privaten Trägern betrieben. Weiters brauche es auch die Einführung und Finanzierung einer adäquaten Vorbereitungszeit für Kindergartenpädagogen.

„Die berechtigten Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindergärten müssen nun endlich von den Verantwortlichen in der Stadt gehört werden“, so Zierfuß abschließend.

