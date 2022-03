Volkshilfe: 75 Jahre im Einsatz für Geflüchtete - Kinderabschiebungen stoppen!

BVwG entscheidet für Kinderrechte: Abschiebung von Tina war rechtswidrig.

Der heutige Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes zeigt einmal mehr, wie unfassbar die Bundesregierung sich über Kinderrechte hinweggesetzt hat. Ich hoffe, dass alle unsere Kinder wieder in ihre Heimat Österreich zurückkehren dürfen. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien 1/3

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die mit uns gegen die Abschiebung von Tina, ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter gekämpft haben. Ganz besonders bei ihrem Anwalt Wilfried Embacher, bei ihrer Schule, dem Gymnasium Stubenbastei mit dem Schulsprecher Theo Haas und vielen mehr. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien 2/3

Recht muss Recht bleiben und Hilfe für alle, die sie brauchen - beweist die Volkshilfe mit heutigem Tag seit 75 Jahren“, stellt Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien fest. „Wir erwarten jetzt, dass die Bundesregierung diesen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes zum Anlass nimmt, um all unsere abgeschobenen Kinder wieder nach Hause zu holen und die furchtbare Praxis der Kinderabschiebbungen ein für alle Mal zu stoppen! Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien 3/3

Wien (OTS) - Heute am 21. März feiert die Volkshilfe ihren 75. Geburtstag. Gleichzeitig wurde heute bekannt, dass das Bundesverwaltungsgericht die Abschiebung von Tina, ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter im Jänner 2021 als rechtswidrig erachtet. Die Volkshilfe freut sich über dieses „Geschenk zum Geburtstag“ und tritt weiter für den völligen Stopp von Kinderabschiebungen ein.



„Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die mit uns gegen die Abschiebung von Tina, ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter gekämpft haben. Ganz besonders bei ihrem Anwalt Wilfried Embacher, bei ihrer Schule, dem Gymnasium Stubenbastei mit dem Schulsprecher Theo Haas und vielen mehr.“ führt die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely aus.



„Der heutige Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes zeigt einmal mehr, wie unfassbar die Bundesregierung sich über Kinderrechte hinweggesetzt hat. Ich hoffe, dass alle unsere Kinder wieder in ihre Heimat Österreich zurückkehren dürfen.“ schließt Wehsely.



„Recht muss Recht bleiben und Hilfe für alle, die sie brauchen - beweist die Volkshilfe mit heutigem Tag seit 75 Jahren“, stellt Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien fest. „Wir erwarten jetzt, dass die Bundesregierung diesen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes zum Anlass nimmt, um all unsere abgeschobenen Kinder wieder nach Hause zu holen und die furchtbare Praxis der Kinderabschiebbungen ein für alle Mal zu stoppen!“ , appelliert Häupl abschließend.



