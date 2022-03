4GAMECHANGERS präsentiert #YesWeCare – Solidaritätskundgebung und Benefizkonzert live vom Heldenplatz am 27. März auf PULS 24

Musiker:innen, NGOs und Initiator:innen laden ein für die Ukraine-Hilfe, 4GAMECHANGERS ist mit PULS 24 exklusiver Medienpartner und überträgt ab 13:30 Uhr live im TV und ZAPPN.

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 27. März, wird der Wiener Heldenplatz zur Bühne der Solidarität. Clemens Freude & Daniel Landau laden gemeinsam mit 4GAMECHANGERS zum großen Spendenkonzert zu Gunsten von „Nachbar in Not“ und „SOS Kinderdorf“ für die Unterstützung der Ukrainer:innen. Mit dabei sind u.a.: Cari Cari, Kurt Ostbahn, Garish, Folkshilfe, Lemo und viele mehr.

Denn wir sind viele, wir sind laut: GEGEN GEWALT. GEGEN KRIEG. FÜR MENSCHLICHKEIT. UND FRIEDEN.

Mit der 4GAMECHANGERS Vision verfolgt die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe täglich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Oberste Priorität hat aktuell die schnelle humanitäre Hilfe und die Unterstützung der Ukrainer:innen vor allem durch das Sammeln von Geld-Spenden.

Jeder Euro zählt, der durch Zusammenhalt und Teamwork bei dieser Veranstaltung generiert werden kann. Die Spendeneinnahmen gehen an „Nachbar in Not“ und „SOS Kinderdorf“. Kontodaten #yeswecare: IBAN AT411600000100671158, Zusatzbezeichnung "SOS-Kinderdorf/Nachbar in Not/Yes we care" sos-kinderdorf.at/ukraine

Der Eintritt ist frei – Spenden sind jedoch mehr als willkommen. 4GAMECHANGERS ist exklusiver Medienpartner mit dem Newssender PULS 24. Die TV-Produktion liegt damit bei der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, die diesen Event live auf PULS 24 übertragen wird: Sowohl im TV, im Livestream auf puls24.at sowie in der kostenlosen ZAPPN App (und web zappn.tv).

4GAMECHANGERS Co-Founderin Nina Kaiser: „Wir haben mit 4GAMECHANGERS eine Vision geboren, die genau in Zeiten wie diesen besonders lebendig ist. Nichts steht bei uns gerade so im Fokus, wie zu helfen, um viele Spenden zu sammeln. Ob in Kooperation mit dem ORF, wie bei We Stand With Ukraine und Nachbar in Not Gala, oder nun hier als Hostbroadcaster bei #YesWeCare. Zusammen können wir so viel mehr erreichen als allein – wir freuen uns im Vorlauf zu unserem Festival im Sommer, bis dahin alle möglichen Spendenaktionen und Benefizevents unterstützen zu können.“



Folgende Künstler:innen sind u.a. vor Ort mit dabei und bekunden mit ihrer Musik live am Heldenplatz ihre Solidarität:

BUNTSPECHT, CARI CARI, DENYS DRAGAN, EDMUND, FILIAH, FOLKSHILFE, FREUDE, GARISH, INA REGEN, KEROSIN95, KURT OSTBAHN, LEMO, LOU ASRIL, MASCHEK, OSKA, SHARKTANK, STRANDHASE, VERIFZIZIERT, WANDA.

#YesWeCare – The Concert & die große Solidaritätskundgebung

Live auf PULS 24 im TV, auf puls24.at und in der ZAPPN App - am Sonntag, den 27. März ab 13:30 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen Allgemein: yeswecare @ cfreude.eu



Presseanfragen Künstler:innen: promo @ arcadia-live.com



Presseanfragen TV-Übertragung: cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com