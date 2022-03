HONOR MAGIC4 ULTIMATE AN DER SPITZE DES DXOMARK- KAMERA-RANKINGS FÜR SMARTPHONES

Shenzhen, China, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die brandneue Quad-Kamera setzt einen neuen Standard für Kameras auf Mobilgeräten

Die internationale Technologiemarke HONOR hat heute das HONOR Magic4 Ultimate mit einem leistungsstarken Quad-Kamerasystem vorgestellt. Dieses verfügt erstmals weltweit über ein duales Freiformobjektiv und eine Reihe von innovativen Kamerafunktionen, die die Foto- und Videoaufnahmen erheblich verbessern. Das HONOR Magic4 Ultimate steht außerdem auf Platz 1 in der DxOMark-Rangliste für Smartphone-Kameras, ein Meilenstein, der den Fortschritt und die F&E-Fähigkeiten der Marke als unabhängiges Unternehmen unterstreicht.

„Das HONOR Magic4 Ultimate repräsentiert die Spitze der Forschung und Entwicklung von HONOR und macht unseren Ehrgeiz deutlich, selbst bei den anspruchsvollsten Verbrauchern zur Technologiemarke der Wahl zu werden", betonte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Mit seiner außergewöhnlichen Kameraleistung, die von unabhängigen Forschern bei DxOMark bestätigt wurde, sowie den Anzeige-, Leistungs- und Sicherheitsfunktionen, die Verbraucher von einem HONOR-Flaggschiff-Smartphone erwarten, räumt das HONOR Magic4 Ultimate ein für allemal mit Problemen auf und bietet auch Profi-Benutzern das Erlebnis, auf das sie lange gewartet haben."

Ein branchenführendes mobiles Bildverarbeitungssystem

Das HONOR Magic4 Ultimate verfügt über das bisher leistungsstärkste und vielseitigste Kamerasystem auf einem HONOR-Smartphone.

50-Megapixel-Weitwinkelkamera mit angepasstem 8P-Objektiv

64-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einem beispiellosen dualen Freiformobjektiv

64-MP-Periskop-Telefotokamera

50-MP-spektrumverstärkte Kamera

ein zusätzlicher brandneuer, maßgeschneiderter Bildprozessor

„Das HONOR Magic4 Ultimate erreicht die neue Bestnote im Smartphone-Kamera-Ranking von DxOMark und liefert ein herausragendes Erlebnis, insbesondere bei Fotos und Zoom. Im Bereich Videos zählt es zu den Ranghöchsten." DXOMARK IMAGE LABS hob hervor: „In Bezug auf das Ultra-Premium-Segment bietet das HONOR Magic4 Ultimate in fast allen Kriterien (Gesamtbewertung, Foto, Zoom) die beste Leistung und steht bei der Videoleistung fast ganz oben."

Die 50-Megapixel-Weitwinkelkamera mit dem größten Bildsensor aller Zeiten in einem HONOR-Smartphone bietet mit einem massiven 1/1,12-Zoll-Sensor und einer Blendenzahl von f/1,6 eine überragende Lichterkennungsleistung, die es sogar mit Kameras mit 1-Zoll-Sensor und f/1.8-Blende aufnehmen kann. Das HONOR Magic4 Ultimate eignet sich für idyllische Nachtaufnahmen oder Porträts bei schwachem Licht, die heller und farblich lebendiger sind und bei denen die Objekte besser definiert sind, ohne die störenden optischen Fata Morganas. Das angepasste 8P-Objektiv bietet eine um 37 % verbesserte Mittenschärfe und eine um 30 % verbesserte Randschärfe, wodurch Fotos und Videos entstehen, die selbst beim Vergrößern höchst detailgetreu sind. Mit einer Ultra-Antireflexionsbeschichtung (UAR) und einem Infrarot-Sperrfilter (IRCF) minimiert die 50-MP-Weitwinkelkamera effektiv das von starken Lichtquellen eingefangene Streulicht, sodass Benutzer ihre magischsten Momente auch bei schwierigen Lichtverhältnissen festhalten können.

Die 64-MP-Ultraweitwinkelkamera bietet ein beeindruckendes Sichtfeld von 126°, um alles einzufangen, egal ob auf Partys oder bei einer Tour durch große Städte, und bietet gleichzeitig das weltweit erste duale Freiformobjektiv, das das Problem der Weitwinkel-Bildverzerrung mit einer branchenweit niedrigen Kantenverzerrung von 0,5 % löst. Mit der Anti-Flare-Beschichtungstechnologie erhält das HONOR Magic4 Ultimate ein sauberes und großes Sichtfeld, egal ob bei Fotos oder Videos.

Für weiter entfernte Motive bietet die 64-Megapixel-Periskop-Teleskopkamera mit integrierter optischer Stabilisierung und rechnergestützter Fusionsfotografie einen beeindruckenden Zoombereich von 3,5-fachem optischem Zoom und bis zu 100-fachem Digitalzoom, damit die Benutzer ruhige Bilder aufnehmen können. Die 50-MP-spektrumverstärkte Kamera, die erstmals in dem erstem faltbaren Flaggschiff-Produkt von HONOR, dem Magic V, zum Einsatz gekommen war, ist in der HONOR Magic4 Ultimate-Serie einzigartig und ermöglicht es dem Kamerasystem, in komplexen Umgebungen wie Nebel mehr Details einzufangen.

Im Kern des Systems unterstützt ein zusätzlicher, brandneuer, maßgeschneiderter Bildprozessor schnellere und effizientere KI-Berechnungen, um die Ultra-Fusion-Fotografie noch weiter zu perfektionieren. Dies ermöglicht die branchenweit stärkste 4K-Nachtmodus-Videoaufnahme und Echtzeit-Vorschau, wodurch sichergestellt wird, dass auch bei extremer Dunkelheit sehr helle, klare und lebendige Videos aufgenommen werden können.

Das HONOR Magic4 Ultimate bietet außerdem Unterstützung für ein brandneues professionelles Videoformat: Magic-Log2. Das neue Format wurde auf Basis der neuen Kameramodule speziell entwickelt und ermöglicht die Erfassung eines um 15 % höheren Dynamikbereichs für die Videoaufnahmen. In Kombination mit der brandneuen 3D-LUT-Unterstützung (Look Up Table) kann das HONOR Magic4 Ultimate selbst bei schwachem Licht atemberaubende HDR10+-Videos aufnehmen, wodurch die Magie des Films einfacher denn je zum Leben erweckt wird.

Die Kraft der Magie in Höchstform

Angetrieben von der mobilen 5G-Plattform Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm bietet das HONOR Magic4 Ultimate blitzschnelle Leistung und eine herausragende Akkueffizienz in allen typischen Nutzungsszenarien. HONOR hat die Leistungsfähigkeit dieses Chipsatzes maximiert und für weitere Systemoptimierungen mit verbesserter Laufruhe und Stromverbrauch bei gleichzeitiger Erzeugung von weniger Wärme und geringerer Latenz für eine noch bessere Benutzererfahrung gesorgt.

Das 6,81-Zoll-LTPO-Display der nächsten Generation liefert eine nahtlose, lebendige Grafik mit Unterstützung für adaptive Bildwiederholfrequenz, sodass noch mehr Akku gespart wird. Ebenso wie bei allen Modellen der breiteren HONOR Magic4-Serie unterstützt das Display das Dimmen der 1920Hz-Pulsweitenmodulation (PWM), um auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein komfortables Seherlebnis zu bieten. Das HONOR Magic4 Ultimate ist auch das neue Top-Android-Smartphone in der DxOMark Display-Rangliste mit einer Punktzahl von 95 Punkten.

Mit der neuesten Magic UI 6.0 basierend auf Android 12 unterstützt das HONOR Magic4 Ultimate eine Reihe von HONOR-Signatur-Smart-Life-Funktionen.

Farben und Verfügbarkeit

Das HONOR Magic4 Ultimate ist in Schwarz und Weiß erhältlich und wird im Laufe dieses Jahres in China auf den Markt kommen. Der Preis beginnt bei 7.999 RMB.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

