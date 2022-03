FP-Mahdalik: Radwegenetz wird 2022 um ein(!) Prozent erweitert und das auch noch deppat!

Wien (OTS) - „Wie peinlich niedrig die Ansprüche der rosaroten Stadtregierung an sich selbst sind, hat man an der Pressekonferenz zur ‚Mega-Radwegoffensive’ mit einer Erweiterung des Wiener Radwegenetzes um - tätarätäääääääää - EIN (!) Prozent im Jahr 2022 einmal mehr feststellen müssen. Bereits seit Jahren bestens funktionierende Radwegverbindungen wie etwa im 22. Bezirk über die Mayredergasse nach Breitenlee oder die Overoverkill-Variante in der Praterstraße auf dem Rücken von Fußgängern, Geschäftstreibenden, Autofahrern und Umwelt als Mondlandung 2.0 abzufeiern, deutet schon auf ein gerüttelt Maß von Realitätsferne bzw. Schamlosigkeit hin. Dafür hätt ich mir bei 14 Spritzern eine Hand am Rücken und ein Aug zubinden können, das Ergebnis wär fix net schlechter g‘wesen“, meint dazu FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)

