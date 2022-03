Kinder aus der Ukraine bestmöglich empfangen und rasch ins Bildungssystem aufnehmen

Kinderfreunde fordern Unterstützung für vertriebene Familien

Wien (OTS) - Derzeit kommen täglich viele Kinder aus der Ukraine nach Österreich, die so schnell wie möglich gut eingeschult und mit verschiedenen Hilfsangeboten wie psychologischer Unterstützung gegen Traumatisierungsfolgen versorgt werden müssen.

„Der Bildungsminister gab sich in der gestrigen Pressestunde weitgehend ratlos bezüglich Anzahl der Ankommenden und was mit den Kindern genau passieren soll. Das muss sich schleunigst ändern!“ fordert Christian Oxonitsch, der Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde. „Es braucht hier ein ordentliches Unterstützungspaket für Schulen und Kindergärten, sich nur auf die Motivation von Freiwilligen und die bisher schon übermäßig geforderten Pädagog*innen zu verlassen ist zu wenig!“ so Oxonitsch weiter.

Diese Kinder brauchen eine liebevolle Ankommensphase im Schulsystem mit angepasster Lernumgebung, der sie auch sprachlich folgen können, eine bestmögliche muttersprachliche Unterstützung ihrer Eingliederung im Bildungssystem und rasch auch eine längerfristige Perspektive bezüglich ihrer angestrebten Bildungsabschlüsse unter diesen Bedingungen, um nicht nach der Heimat auch noch Jahr an Bildungsverläufen zu verlieren. Denn es ist davon auszugehen, dass viele ukrainische geflüchtete Schüler*innen länger hierbleiben müssen und nicht zurückkönnen in ihre zerbombten Städte und Dörfer.

Da es dem System schon jetzt erheblich an Personal mangelt - teilweise hausgemacht durch massiven Einsparungen in den letzten Jahren, teilweise durch schlechtes Covid-Management - muss rasch ein Pool an pädagogisch Tätigen geschaffen werden, die diesen Prozess unterstützen kann. So könnten z. B. bezahlte Praktikant*innen verschiedener Studienrichtungen und Ausbildungen mobilisiert werden, um in einer ersten Phase die Schulen zu unterstützen, bis genug ukrainische Lehrer*innen, Freizeitpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen ins System gebracht werden können bzw. die Kinder genug Deutsch gelernt haben, um dem Unterricht folgen zu können.

„Hier muss der Bildungsminister rasch eine Task-Force einrichten, die alle Hebel in Bewegung setzt, die richtigen Stellen vernetzt und genug Mittel in die Hand nimmt.“ schließt Oxonitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Kinderfreunde

Karin Blum

Pressereferentin

01/5121298-60, 0650/6626620

karin.blum @ kinderfreunde.at

www.kinderfreunde.at