Grüne Wien/Stark: Enttäuschendes Radwegeprogramm der Rot-Pinken Stadtregierung

Wien (OTS) - Enttäuscht zeigt sich der Sprecher für Radverkehr der Grünen Wien, Kilian Stark, angesichts der von der Wiener Stadtregierung heute präsentierten Pläne für den Wiener Radverkehr. „Das Radwegeprogramm wurde lange angekündigt und mit großer Hoffnung erwartet. Immerhin versprachen SPÖ und NEOS im Wahlkampf 30 Kilometer bauliche Radwege, 5 Kilometer Fahrradstraßen, 38 Kilometer geöffnete Einbahnen und 11 Kilometer Radschnellverbindungen pro Jahr. Vor diesem Hintergrund enttäuschen die heute vorgelegten 17 Kilometer Radverbindungen für ganz Wien“.

Der Großteil der Projekte ist seit langem geplant und bereits bekannt. Wichtige, seit Jahren geplante und von SP-Bezirksvorstehern blockierte Radwege fehlen aber weiterhin: Argentinierstraße, Brünnerstraße, Simmeringer Hauptstraße, Landstraßer Hauptstraße und viele mehr. „Sogar den Leuchtturmprojekten fehlt es an Qualitäten: In der Wienzeile etwa geht der breitere Radweg zur Gänze auf Kosten von Grünflächen und Gehwegen, in der Lasallestraße fehlt der südseitige Radweg und in der Davidgasse trennt künftig nur eine Bodenmarkierung die Radfahrer:innen von den LKWs, Bussen und Autos“, so Stark.

„Um mehr Menschen aufs Rad zu bringen, brauchen wir sichere Radwege, die von Kindern bis hin zu Senior:innen angstfrei benutzt werden können. Dafür muss Fläche vom Autoverkehr hin zu umweltfreundlicher Mobilität und Grün umverteilt werden. Hier fehlt der Mut zu einer zukunftsorientierten Mobilitätspolitik für Wien. Wer sich, wie wir, ein Feuerwerk für klimafreundliche Mobilität erwartet hat, wurde enttäuscht. Das Ausbauprogramm bringt zwar Verbesserungen für den Radverkehr, den nötigen und angekündigten großen Wurf bleibt die Stadtregierung aber weiter schuldig“, schließt Stark.

