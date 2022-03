Grüne NÖ unterstützen Forderungen des Kindergartenpersonals

LAbg. Ecker: „Länder müssen Weg für bessere Arbeitsbedingungen frei machen“

St. Pölten (OTS) - „Unsere Kinder brauchen in allen Einrichtungen in Österreich die gleiche Aufmerksamkeit. Das Kindergartenpersonal braucht in ganz Österreich die gleichen, guten Arbeitsbedingungen. Die NÖ Landesregierung muss daher endlich ihre Blockade gegenüber bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards und besseren Arbeitsbedingungen in der Kinderbetreuung und Kindergärten aufgeben“, sagt LAbg. Georg Ecker, Bildungssprecher der Grünen.

Denn schon vor den laufenden Verhandlungen zu einer besseren Finanzierung der Kindergärten und -betreuungseinrichtungen („15a-Vereinbarung“) haben sich Bundesländer, darunter auch Niederösterreich, gegen einheitliche Qualitätsstandards ausgesprochen. „Statt nur nach mehr Geld zu rufen braucht es auch die Bereitschaft der Länder, für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem sich Pädagog:innen und Betreuungspersonal optimal auf die Kinder einlassen können. Wir brauchen kleinere Gruppengrößen und mehr Supportpersonal. Selbstverständlich sollte sein, dass es auch klare Ausbauverpflichtungen seitens der Länder und längere Öffnungszeiten geben muss“, sagt Ecker, der dazu in der kommenden Landtagssitzung am Donnerstag auch einen Antrag einbringen wird. Er unterstützt die Forderungen des Kindergartenpersonals, das heute in St. Pölten unter anderem für mehr Ressourcen, mehr Wertschätzung und einen Ausbau der Ausbildungsplätze demonstrierte und fordert die NÖ Landesregierung zum Handeln auf.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at