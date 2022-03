NEOS Wien/Emmerling zu Elementarpädagogik: Mehr Investitionen des Bundes in die Kindergärten sind dringend notwendig

Bettina Emmerling: „Bund soll sich an Wien ein Beispiel nehmen!“

Wien (OTS) - Mit Verständnis reagiert NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling auf die heutigen Protestaktionen der Elementarpädagog_innen: „Die Bundesregierung ist dringend gefordert, mehr Geld für die Kindergärten bereitzustellen – denn jede Investition in unsere Kinder ist eine gute und nachhaltige Investition! Daher ist bei den §15a-Verhandlungen die Elementarpädagogik in den Vordergrund zu stellen! Wien geht hier voran: Erstmals gibt die Stadt mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Elementarpädagogik aus und erreicht damit die Zielvorgabe von 1% des BIP. Damit hat Wien die längsten Öffnungszeiten und wenigsten Schließtage österreichweit. Weiters verdoppeln wir die Assistenzstunden in den Gruppen und stocken Sprachförderkräfte massiv auf – damit erhalten die Kleinsten schon ein gutes Grundgerüst für ihren Lebensweg!“ Diesen Weg gilt es für ganz Österreich zu verfolgen und überall weiter auszubauen. Der Fachkraft-Kind Schlüssel in den Kindergärten muss langfristig verbessert werden, um jedem Kind individuelle Unterstützung und die besten Chancen für den weiteren Bildungs- und Lebensweg zu ermöglichen. Das ist nur möglich, wenn sich die Investitionen seitens Bundes massiv erhöhen.





Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu