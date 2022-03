Hilco Global erwirbt Grobblechwalzwerk von thyssenkrupp Steel Europe AG

Northbrook, Illinois, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die aus Amsterdam stammende Hilco Industrial Acquisitions, B.V., eine operative Gesellschaft der U.S.-basierten Hilco Global, gab heute den strategischen Erwerb aller Vermögenswerte des thyssenkrupp Grobblechwalzwerks in Duisburg-Hüttenheim, Deutschland, bekannt. Die Vermögenswerte stehen jetzt auf Hilcobid.com zum Verkauf.

Europas zweitgrößter Stahlproduzent, thyssenkrupp, hat das deutsche Werk im September 2021 geschlossen. Während seines Betriebs produzierte das Grobblechwalzwerk etwa 850.000 Tonnen Stahl, der für den Schiffbau, die Offshore-Produktion und den Schwermaschinenbau verwendet wurde. Neben dem Walzwerk stehen auch Öfen neuester Bauart, Warm- und Kaltrichtmaschinen, Härteanlagen, Inline-Ultraschallprüfung, Strahlen/Grundierung sowie zahlreiche Brenn- und Plasmaschneidanlagen zum Verkauf.

Robert Bouland, Managing Partner bei Hilco Industrial Acquisitions, B.V., erklärte: „Dieser Verkauf stellt eine hervorragende Gelegenheit für Käufer dar, die hochwertige, neuere Maschinen für eine kombinierte Schrupp- und Schlichtmühle erwerben möchten." Bouland fügte hinzu: „Wir rechnen mit vielen interessierten Käufern aus Europa, Asien und Nord- und Südamerika und werden Angebote für den Erwerb der gesamten Anlage oder für einzelne Vermögenswerte unterbreiten."

Hilco Industrial Acquisitions, B.V. baut sein Akquisitionsportfolio im Bereich der Mühlenausrüstung weiter aus. Kürzlich hat die Compania Siderurgica Huachipato S.A. (CAP ACERO) aus Chile das Unternehmen beauftragt, Stahl- und Walzwerksausrüstungen zu verkaufen, die im laufenden Betrieb von CAP ACERO nicht mehr benötigt werden. Hilco Industrial Acquisition hat kürzlich das Grobblechwalzwerk von Dongkuk Steel in Korea mit einer Jahreskapazität von 2 Millionen Tonnen sowie das Danieli Rebar Mill bei Posco SS Vina in Vietnam aus dem Jahr 2015 verkauft.

Informationen zu den Vermögenswerten und die Möglichkeit, jeden Artikel zu erwerben, finden Sie auf Hilcobid.com.

Informationen zu Hilco Industrial Acquisitions, B.V.: Hilco Industrial Acquisitions, B.V. (www.hilcohia.com) hat seinen Sitz in Amsterdam in den Niederlanden und bietet Dienstleistungen für den Erwerb und die Veräußerung von Industrieanlagen an. Das Unternehmen ist auf Auktionen und ausgehandelte Verkäufe von Maschinen, Anlagen und Inventar spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt eine breite Palette von Industrieanlagen, die in Produktions-, Großhandels- und Vertriebsunternehmen zu finden sind. Das Unternehmen kauft und verkauft Vermögenswerte über Vor-Ort-, Online- und kombinierte Webcast-Auktionen sowie auf dem Verhandlungswege (freihändige Verkäufe). Neben der Erbringung von Dienstleistungen auf Honorar- oder Provisionsbasis setzt Hilco Industrial Acquisitions, B.V. Kapital aufs Spiel und erwirbt häufig Vermögenswerte oder stellt Garantien.

Hilco Industrial Acquisitions, B.V. ist Teil von Hilco Global mit Sitz in Northbrook, Illinois (www.hilcoglobal.com), der weltweit führenden Autorität für die Maximierung des Wertes von Unternehmensvermögen durch die Bereitstellung von Bewertungs-, Monetarisierungs- und Beratungslösungen für einen internationalen Markt. Hilco Global verfügt über mehr als zwanzig spezialisierte Geschäftsbereiche, die Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensbewertung und -beurteilung, Erwerb und Veräußerung von Einzelhandels- und Industriebeständen, Neupositionierung und Neuverhandlung von Immobilien, strategische Beratung, Betriebsberatung und strategische Kapitallösungen anbieten.

