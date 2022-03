SPÖ-Bayr zum Internationalen Tag gegen Rassismus: Gegen den Hass in Europa

Die Parlamentarische Allianz "No Hate" sucht aktive Parlamentarier aus ganz Europa

Wien (OTS/SK) - "Wir stehen für Einheit, Integration und Respekt vor der Vielfalt. Auf dem gesamten europäischen Kontinent sind wir gemeinsam stärker im Kampf gegen Rassismus", betont Petra Bayr, Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz der parlamentarischen Versammlung des Europarats, anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus am 21. März.****

Jedes Jahr am 21. März begehen wir weltweit gemeinsam mit Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschaften und anderen engagierten Organisationen den Internationalen Tag gegen Rassismus (IDERD). Das Thema des IDERD im Jahr 2022 lautet "Voices for Action Against Racism".

„Es ist wichtig die wertvolle Arbeit von Einzelpersonen und Organisationen anzuerkennen, die sich öffentlich ihre Stimme gegen Rassismus erheben", betont Bayr und ergänzt: „Parlamentarier*innen in ganz Europa nehmen hier eine Schlüsselrolle ein. Mit Gesetzen, speziellen Programmen und unserer täglichen politischen Arbeit können wir dazu beitragen, Rassismus und Intoleranz zu beenden", sagt Petra Bayr.

"Mit unserer No Hate-Parliamentary Alliance bieten wir eine Plattform für Abgeordnete in europäischen Parlamenten, die im Kampf gegen Rassismus aktiv werden wollen. Wir tauschen Erfahrungen aus und lernen voneinander wie wir erfolgreiche gesetzgeberische Aktivitäten initiieren können. Alle interessierten Abgeordneten können Mitglied werden, indem sie unsere Erklärung unterzeichnen", erläutert Bayr.

„Nutzen Sie die Hashtags #FightRacism und #StandUp4HumanRights, um an der globalen Diskussion teilzunehmen und Solidarität im Kampf gegen Rassismus und Intoleranz zu zeigen“ fordert Bayr abschließend zum Mitmachen auf.

Am 21. März 1960 tötete die Polizei in Sharpeville, Südafrika, 69 Menschen, die an einer friedlichen Demonstration gegen die Apartheid teilnahmen. Im Jahr 1966 riefen die Vereinten Nationen (UN) den 21. März zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung aus, um dieser Tragödie zu gedenken und den weltweiten Kampf gegen alle Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung zu unterstützen. (Schluss) up

