Kids in Fashion ist wieder zurück

Der Verein Wiener Jugendzentren lud zur großen Modenschau und ruft zu Einsendungen neuer Modeentwürfe auf

Wien (OTS) - Am Samstag, den 19. März 2022 war es soweit: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrte Kids in Fashion auf den großen Laufsteg zurück. Die Scheinwerfer gingen an, die Sesselreihen füllten sich und fetzige Musik ertönte aus den Lautsprechern. Jugendliche Models wurden professionell geschminkt und präsentierten die kreativen Modevisionen am Catwalk. Die Zuschauer_innen staunten, applaudierten und so mancher Entwurf sorgte für Lacher aus dem Publikum. Wenn die jungen Designer_innen am Ende der Show mit Models, die ihr Design tragen, über den Laufsteg gehen – solche Momente sorgen für Gänsehaut und bleiben in Erinnerung.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr zeigte sich begeistert von den bunten Ideen der Kinder und Jugendliche: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten und Lebensfreude und Leichtigkeit zu ermöglichen.“ Jugendzentren-Obfrau und Gemeinderätin Marina Hanke begleitet das Projekt schon seit vielen Jahren und lobt die Beteiligung von Jugendlichen an allen Arbeitsschritten: „Vom Entwurf auf Papier, das Schneidern der Ideen bis zum Gang auf dem Catwalk sind Kinder und Jugendliche überall dabei. Das ist einzigartig.“ Manuela Smertnik, Geschäftsführerin des Verein Wiener Jugendzentren, freut sich über den Erfolg der Show: „Auch nach über 25 Jahren begeistert Kids in Fashion die Besucher_innen von Jung bis Alt und beweist, wie fantasievoll und einfallsreich die Ideen der Kinder und Jugendlichen sind, mit welchem Engagement sie sich an kreativen Prozessen beteiligen.“

Für Kids in Fashion haben 4- bis 21-jährige Kinder und Jugendliche ihre Modeentwürfe an den Verein Wiener Jugendzentren geschickt. Eine Expert_innen-Jury hat die kreativsten Entwürfe ausgewählt. Junge Schneidermeisterinnen* und Modeschüler_innen haben die prämierten Modezeichnungen detailgetreu nachgeschneidert. Am 19. März präsentierten selbstbewusste Nachwuchsmodels diese außergewöhnlichen Outfits am Laufsteg in der WU Mensa in Wien. Vorort wurden die Originalzeichnungen ausgestellt und die Preisträger_innen wurden nach der Modenschau mit Urkunden und Preisen geehrt.

Mach deine Mode!

Der Verein Wiener Jugendzentren ruft zu Einsendungen für Kids in Fashion 2022 auf! Kinder und Jugendliche zwischen 4 bis 21 Jahren aus ganz Österreich können ihre Modeentwürfe ab sofort einreichen. Mehr Details zur Kids in Fashion Show 2022 finden sich auf der Jugendzentren-Website www.jugendzentren.at/kids-in-fashion

Details Einsendungen

Einreichblätter zum kostenlosen Download auf der Jugendzentren-Website www.jugendzentren.at/kids-in-fashion. Bei der Einsendung bitte unbedingt folgende Angaben leserlich mitschicken: Vor- und Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse, Alter (4 bis 21 Jahre)

oder per Post an Verein Wiener Jugendzentren , Prager Straße 20, 1210 Wien (KW „Kids in Fashion“)

, Prager Straße 20, 1210 Wien (KW „Kids in Fashion“) ab sofort mitmachen



Das Modeprojekt Kids in Fashion besteht aus vier Teilen:

Designwettbewerb: Kreative zwischen 4 und 21 Jahren senden ihre Entwürfe ein.

Modewerkstatt: Modeschüler_innen schneiderten die prämierten Entwürfe originalgetreu nach.

Modelwettbewerb: Casting von Nachwuchsmodels, die die Kreationen am Catwalk präsentieren.

Abschluss-Show: Die Fashionshow im Herbst bildet das große Finale von Kids in Fashion.

Alle Infos: www.jugendzentren.at/kids-in-fashion

