durchblicker: Senkung der Energieabgabe bringt 75 bis 160 Euro/Jahr

Wien (OTS) - Ein Strom- und Gashaushalt spart mit der am Sonntag angekündigten Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe im Durchschnitt etwa 75 bis 160 Euro im Jahr. Das hat das größte österreichische Tarifvergleichsportal durchblicker am Montag errechnet. durchblicker hat sich dafür im Detail angesehen, wer wie von der Energieabgabenkürzung profitiert. Fazit: „Für Gasbezieher ist die weitere Entlastung durchaus signifikant. Am Ende des Jahres werden den Haushalten aber trotzdem Mehrkosten bleiben“, sagt durchblicker-Geschäftsführer Reinhold Baudisch.

Ein Wiener Single-Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 2.000 kWh zahlt demnach bei der Wien Energie derzeit knapp 930 Euro im Jahr. Nach der Senkung der Energieabgabe sind es etwa 900 Euro. Bei einem zusätzlichen jährlichen Gasverbrauch von 7.000 kWh zahlt der gleiche Kunde aktuell dafür rund 1.160 Euro, nach der Senkung sind es etwa 1.115 Euro. Zum Vergleich ein 3-köpfiger Familienhaushalt mit 4.000 kWh Strom- und 15.000 kWh Gasverbrauch: Hier sinken die Stromkosten in etwa von 1.760 auf 1.700 Euro, die Gaskosten von 2.390 auf 2.290 Euro.

„Der Vergleich zeigt, dass die neue Maßnahme reinen Stromkunden nur geringe zusätzliche Einsparungen bringt. Im Gegensatz zu den Gaskunden sind sie von den steigenden Energiepreisen bisher zumindest direkt nicht so stark betroffen“, betont Baudisch. Ein durchschnittlicher Haushalt, der Strom und Gas bezieht, muss dagegen aus derzeitiger Sicht heuer mit Jahresmehrkosten von mehr als 500 Euro rechnen. „Wenn auch die großen Landesenergieversorger ihre Bestandstarife anpassen, wovon auszugehen ist, wird diese Mehrbelastung noch höher ausfallen. Die Maßnahmen der Bundesregierung werden dann einen Teil davon kompensieren, aber nicht alles“, so der durchblicker-Experte.



Jährliche Gesamtkosten vor und nach Senkung der Energieabgabe

Tarif: Wien Energie Optima Entspannt Basismix (Strom),

Optima Entspannt (Gas)



Haushalt STROM GAS GESAMT

Vorher Nachher Vorher Nachher Einsparung



3 Personen 1 760,94€ 1 696,14€ 2 387,33€ 2 292,88€ 159,25€

2 Personen 1 345,30€ 1 296,70€ 1 589,46€ 1 527,76€ 110,30€

1 Person 929,64€ 897,24€ 1 159,85€ 1 115,78€ 76,47€



*

Angenommener Haushaltsverbrauch (Strom/Gas)

3 Personen (4.000 kWh/15.000 kWh), 2 Personen (3.000 kWh/9.800 kWh), 1 Person (2.000 kWh/7.000 kWh)





