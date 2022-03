VSStÖ: Feminismus muss antirassistisch sein!

Heute, am internationalen Tag gegen Rassismus, sammelten sich Aktivist_innen des VSStÖ vor der Universität Wien, um ein Zeichen für einen inklusiven Feminismus zu setzen.

Wien (OTS) - Der 21. März ist der internationale Tag gegen Rassismus. Der Verband Sozialistischer Student_innen nahm dies zum Anlass für eine Aktion vor der Universität Wien. Im Rahmen der neuen Kampagne „Many Struggles One Fight“ wurde ein Zeichen dafür gesetzt, dass People of Color im Feminismus mitgedacht werden müssen.

„Unsere Kämpfe müssen gemeinsam geführt! Keine Frau ist frei solange nicht alle Frauen dieser Welt frei sind!“ , erklärt Dora Jandl, Vorsitzende des VSStÖ. Die Probleme einer schwarzen Frau sind nämlich ganz anders als die einer weißen Frau. Eine weiße Person wird in ihrem Leben nie Rassismus erleben während eine schwarze Frau sowohl von Rassismus, als auch Sexismus betroffen ist. „Dieser Fakt muss in der feministischen Bewegung berücksichtigt werden und es muss alles getan wurden, um marginalisierte Personen zu inkludieren!“ erweitert Jandl.

Die österreichische Politik ignoriert und verschärft diese Diskriminierungsformen aber sogar. Die Frauenministerin Raab macht rassistische Politik und schweigt zu Femiziden. Sie lehnt sogar den Begriff Feministin ab. Das zeigt ganz klar: In Österreich ist noch viel zu verändern! Die Probleme marginalisierter Personen werden von der Politik ignoriert - dabei wäre es dringend an der Zeit für einen umfassenden Diskriminierungsschutz, ernsthafte Gewaltprävention und vielen weiteren Maßnahmen, um eine gerechte Gesellschaft zu erreichen. “Wir sind hier und wir sind viele! Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der wir alle die gleichen Rechte und Chancen haben. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Diskriminierung keinen Platz hat und Solidarität an der Tagesordnung steht” , schließt Jandl.

Fotos zur lizenzfreien Verwendung: https://flic.kr/s/aHBqjzGzo1





