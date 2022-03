Toto: Dreifachjackpot mit 115.000 Euro für nächsten Zwölfer

Solo-Zwölfer mit mehr als 8.000 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Auch der zum Garantie-Dreizehner aufdotierte und damit exakt 100.000 Euro schwere erste Gewinnrang fand keinen Abnehmer, niemandem glückte es also, in der Toto Runde am Wochenende 13 Spiele richtig zu tippen. Damit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot mit etwa 115.000 Euro.

Beim Zwölfer gab es einen Sologewinn, und der ging in die Steiermark. Er wurde mit einem Systemschein erzielt und brachte mehr als 8.000 Euro. Zum Dreizehner fehlte lediglich die richtige Prognose bei Spiel 7 (1:2-Niederlage Rieds gegen Altach).

In der Torwette hält die Jackpot-Serie weiter an. Da es abermals keine fünf richtigen Ergebnisse gab, wartet im ersten Rang bereits ein 17-fach-Jackpot. Im zweiten Rang gab es zum fünften Mal in Folge keinen Gewinn.

Annahmeschluss für die Runde 12A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 11B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 8.032,70 26 Elfer zu je EUR 68,60 251 Zehner zu je EUR 14,20 89 5er Bonus zu je EUR 16,70

Der richtige Tipp: X X X 2 2 / 1 2 1 1 X 1 1 1 X 1 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 16.952,88 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.197,92 Torwette 3. Rang: 13 zu je EUR 52,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 156.291,40

Torwette-Resultate: 1:1 0:0 0:0 0:+ 0:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at