Lotto: Jackpot – 1,4 Mio. Euro für den nächsten Sechser

Solo-Sechser bei LottoPlus in Wien, und Doppeljackpot beim Joker

Wien (OTS) - Eine besondere Vorliebe für Zehner-Zahlen hatte Fortuna diesmal bei der Lotto Ziehung am Sonntag. Mit 10, 14, 15, 17 und 19 kamen gleich fünf der „sechs Richtigen“ aus diesem Bereich, dazu gesellte sich noch die 36. Eine Kombination, mit der niemand gerechnet hatte, und so geht es am Mittwoch beim Sechser um einen Jackpot, der mit rund 1,4 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Zwei Lotto Fans ist es gelungen, einen Fünfer mit der Zusatzzahl 5 zu tippen. Beide Gewinne in Höhe von jeweils mehr als 48.200 Euro wurden mit Normalscheinen erzielt, einer in Tirol und einer in Vorarlberg.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen Solo-Sechser für einen Wiener bzw. eine Wienerin. Hier war die richtige Sechser-Kombination im ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein angekreuzt, und dieser Gewinn brachte rund 228.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination. Damit wartet ein Doppeljackpot, und es werden rund 550.000 Euro im Topf liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. März 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 701.751,88 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 48.245,40 69 Fünfer zu je EUR 1.525,50 216 Vierer+ZZ zu je EUR 146,10 3.340 Vierer zu je EUR 52,50 5.806 Dreier+ZZ zu je EUR 13,50 57.010 Dreier zu je EUR 5,50 201.139 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 14 15 17 19 36 Zusatzzahl 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. März 2022

1 Sechser zu EUR 227.969,50 50 Fünfer zu je EUR 1.067,90 2.480 Vierer zu je EUR 19,20 40.264 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 9 14 15 27 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. März 2022

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 389.849,62 – 550.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 79 mal EUR 880,00 902 mal EUR 88,00 9.173 mal EUR 8,00 92.579 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 0 7 4 4 5

