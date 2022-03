SPÖ-Muchitsch: „Vom Jugendlichen bis zur Pensionistin braucht es dringend eine spürbare Entlastung“

SPÖ fordert, Pensionsanpassung vorzuziehen, Mietpreisindexierung auszusetzen und Valorisierung der Studienbeihilfe

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ist überzeugt, dass das gestern von der Regierung präsentierte Paket gegen die Teuerung nicht reicht. Angesichts der Rekordinflation von 5,9 Prozent müsse man „von jungen Menschen in Ausbildung bis zu jenen in Pension dringend eine spürbare Entlastung verwirklichen“. Denn für beide Gruppen stelle sich immer öfter die Frage, ob man heizen oder essen, ob man tanken oder einkaufen gehen kann. Seit Monaten warnt die SPÖ vor einer derartigen Situation. Seit Monaten liegen die sozialdemokratischen Forderungen am Tisch. Vom Vorziehen der Pensionsanpassung, einer Teuerungsbremse bei den Wohnkosten durch ein Aussetzen der Richtwertmieterhöhungen, einer Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas, einer gerechteren Ausgestaltung der Pendlerpauschale bis hin zu einer Valorisierung der Studienbeihilfe. „Es wird höchste Zeit, dass wir Schritte setzen, die das Leben aller Menschen, von denen, die unser Land aufgebaut haben bis zu jenen, die unsere Zukunft sind, wieder leistbar machen“, so Muchitsch. **** (Schluss) lp

