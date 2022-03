Schicksalsschlacht am Marchfeld – Beginn einer neuen Epoche

"Erlebnis Österreich" am Sonntag, 27. März 2022, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Sie war eine der größten und blutigsten Ritterschlachten des Mittelalters und zukunftsweisend für Europa: Die Schlacht am Marchfeld am 26. August 1278 zwischen den Truppen von Rudolf von Habsburg und König Ottokar Premysl von Böhmen. Der Ausgang dieses epischen Ringens der beiden Könige markierte den Aufstieg der Habsburger, verzeichnete aber auch unzählige Tote, die bis heute verschollen blieben.

Nur ein einziger Gedenkstein erinnert im Marchfeld in Niederösterreich an die bedeutende Schlacht 1278. Mit ihr – und dem Sieg Rudolfs - beginnt die Geschichte der Habsburger und deren beispielloser Aufstieg zu einer der am längsten regierenden Herrscherdynastien der Welt. Ein Erlebnis Österreich aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Fritz Kalteis, Kamera:

Klaus Achter) zeigt in spannenden Spielszenen die Ereignisse rund um die Schlacht und die Schlacht selbst.

Obwohl historisch so bedeutend, ist die Schlacht bis heute kaum erforscht. Das will das Team rund um Archäologen Wolfgang Neubauer nun ändern. Mittels High-Tech-Messungen suchen sie den Boden des Marchfelds nach Antworten auf die großen offenen Fragen um die Schlacht ab. Allen voran: wo liegen die Überreste der unzähligen Toten?

Bei den Messungen nahe einer längst untergegangenen Kirche unweit des Schlachtfelds hat das Team zwei große Gruben gefunden, die wie Massengräber aussehen. „Würde man hier graben, könnte man vielleicht tatsächlich die Toten dieser Schlacht finden, die das Schicksal Europas verändert hat“, so Neubauer. Auch dieser Spurensuche geht die packende Dokumentation über den blutigen Machtkampf der beiden Herrscher nach.

„Schicksalsschlacht am Marchfeld – Beginn einer neuen Epoche“ ist eine Koproduktion von ORF, CT, ZDF und INTERSPOT Film, in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert vom Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich und VAM.

