Pandemiebekämpfung nicht auf Kosten des Pflegepersonals

Der ÖGKV spricht sich gegen eine weitere Verkürzung der Quarantänevorschriften für Gesundheitspersonal aus. Auch dieses hat das Recht, in Ruhe gesund zu werden.

Wien (OTS) - Die umfassenden Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen in Österreich am 5. März 2022 kamen zu früh. Expert*innen und auch der ÖGKV (Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband) wiesen darauf hin, dass dieser Weg gefährlich ist (ÖGKV Presseaussendung vom 18.02.2022, https://www.oegkv.at/presse/oegkv-pressemeldungen-prm/ ). Doch diese Stimmen wollte niemand hören. Jetzt steht man nie dagewesenen 450.000 aktiven Fällen gegenüber und einer Rate von bis zu 60.000 Neuinfektionen pro Tag. Der gefeierte Freedom Day brachte für das ohnehin überlastete professionelle Pflegepersonal massive Mehrarbeit.

Wir müssen mit den Entscheidungen der Bundesregierung leben. Was aber nicht passieren darf ist, dass diese verfrühten Lockerungen jetzt das Gesundheitspersonal ausbaden muss. „ Die einen genießen alle Freiheiten und die anderen sollen halb genesen wieder arbeiten gehen, um sie zu pflegen, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Das passt nicht zusammen “, sagt ÖGKV Präsidentin Mag. Elisabeth Potzmann. „ Auch das Pflegepersonal hat, wie alle anderen Bürger, das Recht in Ruhe gesund zu werden und sich zu erholen. Wir sehen eine weitere Verkürzung der Quarantänevorschriften für das Personal in Spitälern und Langzeitpflegeeinrichtungen kritisch und warnen dezidiert davor “, setzt sie fort. Das ohnehin schon ausgelaugte Pflegepersonal, das seit Beginn der Pandemie am Anschlag arbeitet, werde sich keine weitere Benachteiligung gefallen lassen. „ Die professionellen Pflegepersonen sind am Limit, kündigen, haben Burn-Out. Sie jetzt auch noch dazu zu zwingen, halb genesen arbeiten zu gehen und insbesondere die Aufforderung positiv getestet zu arbeiten, wird das Fass zum Überlaufen bringe n“, warnt Potzmann.

