ORF startet weiteres journalistisches Trainee-Programm in der Zentrale und den Landesstudios

Wien (OTS) - Nach den Trainee-Programmen für multimedialen Journalismus, Technologie und Medienmanagement startet der ORF erneut ein Traineeship zur Ausbildung von Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten in Radio, Fernsehen und Online: Ab Herbst 2022 erwarten ORF-Trainees eine umfassende multimediale Ausbildung zum/zur Journalisten/Journalistin bzw. Gestalter/in im Radio-, TV- und Onlinebereich sowie „Training on the Job“ durch direkte Einbindung in den Arbeitsalltag der ORF-Redaktionen in Form von Job-Rotationen – und zwar nicht nur im ORF-Zentrum, sondern auch in den Landesstudios. Ziel ist Qualitätsjournalismus, der die Menschen und Regionen Österreichs in den Fernseh-, Radio-, Online- und TELETEXT-Angeboten des ORF in ihrer Vielfalt abbildet. Bewerben können sich Interessierte ab jetzt unter jobs.ORF.at.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Mit dem nun ausgeschriebenen Trainee-Programm wollen wir erneut junge Talente aufbauen, die Qualitätsjournalismus in die digitale Welt transformieren werden. Besonderes Augenmerk gilt bei diesem speziellen Traineeship der Vielfalt Österreichs und seiner Regionen, um die Leistungen des ORF jünger, digitaler und diverser zu machen. Ich freue mich auf zahlreiche Bewerbungen.“

Das Journalistinnen- und Journalisten-Traineeship startet diesen Herbst mit 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Interessierte können sich mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto und einer Arbeitsprobe – ein Radio- oder Fernsehbeitrag zu einem bestimmten Thema sowie zwei Adaptionen davon für Social Media – unter jobs.ORF.at bewerben. Eine Fachjury des ORF wird alle einlangenden Bewerbungsunterlagen und Arbeitsproben prüfen und eine Auswahl treffen, welche Bewerber/innen die Gelegenheit erhalten, an einem Assessmentcenter im Juni 2022 teilzunehmen. Die Trainees werden auf ein Jahr befristet angestellt. Die Bewerbungsfrist endet am 18. April 2022. Da dem ORF Diversität und Chancengleichheit zentrale Anliegen sind, werden alle Interessierten ermutigt, sich zu bewerben.

