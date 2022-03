TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg

„,Zweites Leben‘ – Brockenhäuser in der Schweiz“: „Unterwegs beim Nachbarn“ am 26. März um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Brockis“– so nennen die Schweizerinnen und Schweizer die Brockenhäuser, Second-Hand-Läden, die es in der ganzen Schweiz gibt. Vom dreistöckigen Brockenhaus in Zürich bis zu kleinen Geschäften auf dem Land. Die Idee geht auf das 19. Jahrhundert zurück, wohltätige Institutionen begannen, gebrauchte Gegenstände aller Art zu sammeln und zu verkaufen. Der Erlös wurde für soziale Werke gespendet. Die Brockenhäuser haben in der Schweiz große Tradition, sie wurden einst von der Heilsarmee gegründet. Im Vintage-Zeitalter sind diese „Warenhäuser“ wieder neu beliebt, das ganzjährige Angebot reicht von Kleidern über Instrumente, Möbel und Geschirr bis zu Deko-Artikeln. Sie waren Vorbilder für erste Brockenhäuser in Vorarlberg und wohl auch für Flohmärkte, die nur an gewissen Tagen veranstaltet werden.

Die Dokumentation „,Zweites Leben‘ – Brockenhäuser in der Schweiz“ ist am 26. März 2022 um 16.30 Uhr in der Reihe „Unterwegs beim Nachbarn“ in ORF 2 zu sehen.

Buch und Gestaltung: Raphaela Stefandl

Kamera: Alexander Roschanek

Redaktion: Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement

